El Calatrava absorberá dos de cada tres euros de inversión municipal

Oviedo, 8 feb (EFE).- El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha avanzado hoy que dos de cada tres euros del capítulo de inversiones del presupuesto municipal de 2018 se destinarán a pagar los casi veinte millones a abonar a la empresa Jovellanos XXI por el palacio de congresos de Calatrava, según ha determinado el Tribunal Supremo.

En rueda de prensa tras conocer que el Supremo ha rechazado los recursos presentados por el Ayuntamiento y el acreedor de la obra del Palacio de Congresos, el alcalde ha lamentado que ahora haya que pagar uno de los "grandes éxitos" de la "película negra" que fue la época en que el actual delegado de Gobierno, Gabino de Lorenzo, y el portavoz del PP, Iglesias Caunedo, gobernaron la corporación.

El regidor ha indicado que el pago del Palacio de Congresos de Calatrava supondrá "un bombazo de casi veinte millones en los presupuestos de este año" y ha incidido en que supone "un disparo de una potencia enorme" al Ayuntamiento.

Dado que el presupuesto está aprobado inicialmente y se estima que la aprobación definitiva será dentro de un mes, habrá que hacer una modificación presupuestaria para consignar la cuantía a pagar a la parte concursal, ha apuntado.

La mayor cuantía saldrá del capítulo de inversiones y habrá que sustituir obras por el pago de la deuda mientras que los intereses saldrán del presupuesto ordinario de manera que dos de cada tres euros del capítulo de inversiones se verá afectado por la sentencia.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Ana Taboada, ha afirmado que pretenden que los presupuestos de 2018 "sigan siendo los más sociales de la historia de la ciudad" y que "no haya ningún recorte en materia social".

No obstante, ha hecho una llamada a los ciudadanos para que se indignen ya que este caso "no puede quedar indemne, sea en los tribunales o de manera política".

El edil de IU Iván Álvarez ha lamentado el impacto "brutal" de esta operación en el capítulo de inversiones y ha denunciado que el coste de varias operaciones iniciadas por el PP durante su mandato suponen siete u ocho años de inversión en Oviedo.

A este respecto, el alcalde ha cifrado en 70 millones de euros lo que el Ayuntamiento tendrá que pagar este mandato por iniciativas que el PP "vendió como grandes éxitos", lo que supone que cada contribuyente tendrá que abonar mil euros.

La segunda teniente de Alcalde, Ana Rivas, ha dicho que no es optimista y ha señalado que además del pago de las sentencias hay otras actuaciones que "ahora saltan por los aires".

En lo que ha habido disparidad de opiniones es en el papel del Ejecutivo autonómico en relación con el Palacio de Congresos ya que mientras López ha considerado el Gobierno autonómico no estaba detrás, Taboada ha opinado que la operación no se habría llevado a cabo si el Ejecutivo no hubiera comprado parte del inmueble.

En lo que los dos han coincidido es en la necesidad de detenerse en "quién se va a beneficiar" de los 20 millones y Taboada ha apuntado que "tiene que ver con familias que han gobernado en la sombra esta comunidad y parece que siguen haciéndolo".

Preguntados por qué puede hacer ahora el Ayuntamiento, Taboada ha dicho que, en su valoración, el juzgado de lo contencioso hizo constar la "dejación de la administración en la vigilancia y ejecución de la obra" dejando "claro" que hubo falta de control, por lo que, personalmente, ha considerado que el Consistorio debería estudiarlo desde el punto de vista administrativo.