Fernández niega a Podemos autoridad para cuestionar honestidad del Gobierno

Oviedo, 9 feb (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha advertido hoy al portavoz de Podemos en la Junta General, Emilio León, que pese a su inclinación a extender carnés de moralidad, no tiene ninguna autoridad a la hora de cuestionar la honestidad con la que actúa su Gobierno.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha respondido hoy en el pleno de la Junta General del Principado a una pregunta formulada por León, sobre si su Gobierno está cualificado para impulsar "con honestidad" el área central de Asturias "sin que aumenten las desigualdades respecto al mundo rural".

"Usted que es tan proclive a extender carnés de moralidad no le concedo ninguna autoridad a la hora de decir si estamos o no en condiciones de hablar con honestidad. Le digo que sí estamos en condiciones de hacerlo pero yo no elevaría una conjetura de que eso puede suponer un deterioro del mundo rural, a categoría política", ha precisado el presidente regional.

Asimismo, ha dicho no entender las suspicacias que ahora muestra Podemos con este proyecto a no ser que con ellas quieran "buscar coaliciones negativas para evitar que determinadas cosas vayan adelante en esta región y continuar en los elementos de bloqueo en los que están muy bien dotados"

Tras resaltar que el "razonamiento tan errático" expuesto por el portavoz de Podemos dificultaba su respuesta, el presidente asturiano ha recordado que el programa electoral de la formación morada también defendía una gestión integrada del área central y un plan territorial para el mismo, pero que en ningún caso aludía a los riesgos que los mismos podrían generar respecto al mundo rural.

Ha insistido en que no ve ningún riesgo derivado de este proyecto para el ámbito rural y ha recriminado a la formación morada que "ahora que el Gobierno de Asturias solicita y encuentra el apoyo o sinergias de los seis ayuntamientos más poblados del área central, y hay voluntad de ir de la mano para constituir un consejo metropolitano, aparecen con este problema.

"El área metropolitana central es, sencillamente, algo que hay que ordenar porque en sí mismo es una estrategia de crecimiento y de innovación", ha incidido el presidente autonómico, que ha asegurado no acabar de entender esa suspicacia de Podemos en torno a que se quiere perjudicar al entorno rural con la mejora, racionalización y formulación real de la ordenación espacio órgano central.

Previamente, el portavoz de Podemos había señalado que, con un enfoque incorrecto de ese proyecto, pueden incrementarse las desigualdades respecto al resto del territorio y del mundo rural.

Aunque ha señalado que hay ventajas y virtudes claras en el desarrollo del área metropolitana por las sinergias que conlleva para los municipios, también ha señalado que es muy preocupante que termine convirtiéndose en un "área que robe recursos al mundo rural".

Ha alertado también de las tentaciones que puede tener el Gobierno de convertir la zona metropolitana "en una operación de rescate de Sogepsa" o que el proyecto termine condicionado a intereses particulares o que se utilice para disputas políticas.

"Pero más preocupante es que se convierta en un área que robe recursos del mundo rural y que terminase imponiéndose un imaginario en el que se hable del área metropolitana y se olvide todo lo demás, que se convierta el área rural en un telón de fondo para salones turísticos", ha señalado.

León también ha criticado la tardanza en abordar el ordenamiento del área central de Asturias que, según ha señalado, presenta el mayor desorden y concentración de contaminación de toda España, y se ha mostrado convencido de que del desorden actual se han beneficiado los especuladores, las empresas que se han asentado en suelo no urbanizable y sociedades públicas que han impulsado proyecto como la Zalia.