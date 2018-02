Fernández, preocupado por que la llingua pase a ser elemento de confrontación

Oviedo, 9 feb (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha advertido hoy de que "la identidad de los asturianos no puede basarse en un elemento tan conflictivo como es la llingua" y ha mostrado su preocupación por que este asunto se convierta en un "elemento de confrontación más allá de lo normal en política".

El jefe del Ejecutivo asturiano ha respondido así a la pregunta que hoy le ha formulado en el pleno de la Junta General del Principado la portavoz del PP, Mercedes Fernández, sobre qué entendía por "cooficialiadad amable".

La presidenta de los populares, tras destacar la posición en contra del PP a la oficialidad del bable, ha pedido al presidente que abandone la pasividad y que afronte con valentía lo que puede convertirse en un problema para todos los asturianos.

"Le pido que se atreva, que no abdique de los temas importantes y que mantenga un discurso político valiente en su partido porque no se puede permitir pasivamente que el PSOE, por tres votos, traslade a Asturias un problema que no tiene", ha subrayado.

La dirigente popular se refería así a la diferencia de votos con las que el PSOE aprobó en su último congreso regional apostar por la cooficialidad a partir de la próxima legislatura.

En su opinión, el presidente sabe que "donde se establece la cooficialidad, empieza siempre igual y acaba siempre igual" y que cuando se declara, "se despliega un haz de derechos y obligaciones, que no tiene vuelta atrás".

Para Mercedes Fernández es preciso, por lo tanto, que esto se diga con claridad para que sepan los asturianos que "quienes juegan a la cooficialidad, que es un mundo de intereses", defienden su obligatoriedad.

"Hace falta valentía", ha insistido la portavoz popular, tras asegurar que con el tema de la cooficialidad se ha metido en la agenda política asturiana un problema que no tenía.

Tras reiterar que no es partidario de la cooficialidad del asturiano y que, por lo tanto, no se ha encargado mucho de analizar los matices que puede derivarse de dicha declaración o de lo que puede ser una "cooficialidad amable", ha señalado que "se puede defender la electricidad y ser contrario a la silla eléctrica".

"No soy partidario de la cooficialidad, pero sí de aplicar la Ley de uso y promoción del asturiano y a eso me comprometí en las elecciones y en ese marco se desarrolla la política lingüística de este Gobierno esta legislatura", ha matizado antes de señalar que también le parece "absolutamente democrático" que el PSOE apueste ahora por la oficialidad.

No obstante, ha remarcado que "no puede compartir esa posición" con su partido porque tiene muy claro que la cooficialidad supone que los poderes públicos deben proteger las lenguas de igual manera y que eso supone más presencia en los medios de comunicación, en las escuelas y en la administración sin "nadie pueda negar que eso comporta obligaciones".

Fernández también ha acusado a la presidenta del PP de mantener en esta cuestión un "discurso impostado" porque, según le ha recordado, los populares propusieron reformar el Estatuto para "hacer una cooficialidad diferida" y que esta cuestión pudiese ser aprobada por 23 de los 45 diputados de la Cámara, a lo que el PSOE se negó.

Gracias a la posición socialista, según ha añadido, en la próxima legislatura si se sigue adelante con la declaración de oficialidad ésta deberá ser apoyada por tres quintos de la Cámara, algo que ha reconocido que él no verá, ya que no repetirá, pero sí la portavoz popular "amarrada al duro banco de la oposición".