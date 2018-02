Fernández rechaza que identidad asturiana se base en una llingua que enfrenta

Oviedo, 9 feb (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha advertido hoy de que "la identidad de los asturianos no puede basarse en un elemento tan conflictivo como es la llingua" y ha mostrado su preocupación por que este asunto se convierta en un "elemento de confrontación más allá de lo normal en política".

"No soy partidario de la cooficialidad, pero sí de aplicar la Ley de uso y promoción del asturiano y a eso me comprometí en las elecciones y en ese marco se desarrolla la política lingüística de este Gobierno esta legislatura", ha matizado antes de señalar que también le parece "absolutamente democrático" que el PSOE apueste ahora por la oficialidad.

No obstante, ha remarcado que "no puede compartir esa posición" con su partido porque tiene muy claro que la cooficialidad supone que los poderes públicos deben proteger las lenguas de igual manera y que eso supone más presencia en los medios de comunicación, en las escuelas y en la administración sin "nadie pueda negar que eso comporta obligaciones".

El jefe del Ejecutivo respondía así a la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, que en el pleno celebrado hoy en la Junta General del Principado le había preguntado sobre qué entendía por la "cooficialidad amable", expresión acuñada por el actual secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón.

Tras destacar que él no es el "propietario intelectual de esa expresión", el presidente ha criticado el "discurso impostado" de la presidenta del PP, a quien ha recordado que los populares apostaron por una reforma del Estatuto de Autonomía que incluía "una cooficialidad diferida" ya que planeaban que ésta pudiese se aprobada por 23 de los 45 diputados de la Cámara, a lo que el PSOE se negó, que defendió que se hiciese por acuerdo de los tres quintos de la Cámara, es decir, un mínimo de 27 votos.

Previamente, la presidenta de los populares, le había pedido que abandonase la pasividad y que afrontase con valentía lo que puede convertirse en un problema para todos los asturianos.

"Le pido que se atreva, que no abdique de los temas importantes y que mantenga un discurso político valiente en su partido porque no se puede permitir pasivamente que el PSOE, por tres votos, traslade a Asturias un problema que no tiene", ha subrayado.

Se refería así a los tres votos de diferencia que llevaron al PSOE en su último congreso regional a apostar por la oficialidad del bable, posición que defienden Podemos e IU, así como Foro, siempre que sea fruto del consenso y no conlleve obligatoriedad, y al que se oponen frontalmente el PP y Ciudadanos.

Durante el pleno de hoy, Javier Fernández, también ha advertido al portavoz de Podemos en la Junta General, Emilio León, de que, pese a su inclinación a extender carnés de moralidad, no tiene ninguna autoridad a la hora de cuestionar la honestidad con la que actúa su Gobierno.

"Usted que es tan proclive a extender carnés de moralidad no le concedo ninguna autoridad a la hora de decir si estamos o no en condiciones de hablar con honestidad. Le digo que sí estamos en condiciones de hacerlo pero yo no elevaría una conjetura de que eso puede suponer un deterioro del mundo rural, a categoría política", ha precisado el presidente regional.

León le había planteado previamente si su Gobierno estaba cualificado para impulsar "con honestidad" el área central de Asturias "sin que aumenten las desigualdades respecto al mundo rural".

El presidente ha negado ese extremo y ha dicho no entender las suspicacias que ahora muestra Podemos con este proyecto a no ser que con ellas quieran "buscar coaliciones negativas para evitar que determinadas cosas vayan adelante en esta región y continuar en los elementos de bloqueo".

En respuesta a otra pregunta de Ciudadanos, el presidente ha reiterado hoy su apoyo a una reforma de la ley electoral autonómica, pero siempre condicionada a que cuente con el apoyo de una mayoría "amplia y reforzada" en la Junta General, que ha cifrado en los tres quintos de la Cámara.

El cierre de las térmicas también han estado presente en las preguntas al presidente, en este caso, de la mano del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que quería conocer las medidas del Gobierno para afrontar el anuncio de cierre de la minería y de las centrales térmicas y sus efectos sobre la industria.

Tras afirmar que sí hay riesgo de deslocalizaciones si cierran las térmicas y aumenta el precio de la energía, el presidente ha recordado que se han hecho gestiones ante Bruselas, que ha mantenido numerosas reuniones con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, sindicatos y patronal, y que Astruias, Aragón y Castilla y León van a hacer un frente común en defensa del carbón y las térmicas.

A preguntas de la portavoz de Foro, Cristina Coto, Fernández también ha admitido que el demográfico es el mayor problema de Asturias, pero ha rechazado las "ayudas indiscriminadas" que pide Foro para favorecer la natalidad con independencia de la renta de sus beneficiarios.