Real Oviedo y Cádiz pugnan de tú a tú por el ascenso directo

Oviedo, 9 ene (EFE).- El Real Oviedo visita el estadio Ramón de Carranza con la idea de pelear por una victoria ante el Cádiz que supondría darle la vuelta a posición en la tabla de ambos y que de conseguirla haría que los azules, actualmente empatados a puntos con los gaditanos, ocuparan por primera vez en todo el año puestos de ascenso directo.

El conjunto carbayón llega fuerte tras sumar tres puntos ante su eterno rival, el Sporting de Gijón, y se ha visto aupado a la parte alta de trabajo a base de mantener su racha de resultados positivos en las últimas diez jornadas, periodo de Liga en que no ha perdido y ha sumado 24 de 30 puntos posibles.

Los de Juan Antonio Anquela, que no saben lo que es perder desde el pasado mes de noviembre, saben que tienen ante sí a un "señor rival", o al menos eso ha querido dejar claro el técnico jienense, que ha advertido sobre el error que supondría "relajarse" ante cualquier equipo teniendo al séptimo u octavo clasificado "a sólo partido y medio" en lo que a puntos se refiere.

El sistema de cinco atrás, cuya puesta en marcha coincidió con el cambio de dinámica, parece innegociable para el entrenador carbayón, que es partidario también de no tocar lo que "va bien" y ha apostado por mantener a los habituales haciendo cambios solo por lesión o sanciones, por lo que parece difícil que Toché salga de inicio pese a estar recuperado dado el rendimiento de Linares.

Anquela tiene claro que el carnaval gaditano no va a "despistar" a una plantilla que "no se relaja jamás" y ha instado a los suyos a mantener "su estilo" y a hacer las cosas "muy bien" como bloque para frenar no sólo la velocidad por banda del Cádiz, sino el resto de "argumentos" de los amarillos.

La convocatoria, formada por 18 jugadores, se completa con la inclusión de Patrik Hidi respecto a la que recibiera al Sporting en el Tartiere, y es que el húngaro ha recuperado su plaza después de que Fabbrini se cayera de nuevo tras unas molestias en su rodilla operada, siendo el italiano en esta ocasión uno de los descartados junto con Varela, Viti, Pucko, Valentini y Olmes.