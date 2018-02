Somos Avilés: Edil de Hacienda consuela mala gestión con respuesta infantil

Avilés, 9 feb (EFE).- El concejal de Somos Avilés Primitivo Abella ha declarado hoy que la edil de Hacienda, Raquel Ruiz, "consuela su mala gestión con una respuesta infantil, como decir que conoce sitios donde lo hacen peor", en referencia a las escuelas de cero a tres.

"Tiene razón en que hay sitios donde la bonificación a la matrícula es aún peor que en Avilés pero no vale como razón para no hacerlo bien", ha replicado Abella.

Somos hace notar que en otros ayuntamientos no tienen concejales liberados que puedan hacer un seguimiento y muchas veces no hacen esas modificaciones por desconocimiento, en el caso avilesino la concejala no tiene disculpa.

El caso es que en Avilés las familias que ingresan entre 1.300 y 1.500 euros están pagando la escuela infantil cuando debiera ser gratuita y, en general, la mayor parte de ellas pagan más de lo que debieran si se aplicase lo que dice el convenio con el Principado.

El edil de Somos ha considerado que Raquel Ruiz responde este argumento "con descaro", al decir que "pueden hacer una ordenanza que contradiga el convenio porque tiene más rango".

"Veremos qué dicen los tribunales, el Gobierno Local de momento lo está haciendo y las consecuencias para las familias le traen sin cuidado", ha declarado Abella.

"Si Somos Avilés gana el juicio pediremos la extensión de efectos de la sentencia y asesoraremos a las familias para presentar reclamaciones", ha anunciado el edil.

Para el edil de la formación morada, "resulta insultante que se traslade a Podemos la responsabilidad del precio de la matrícula cuando precisamente la negativa a la gratuidad, una cesión que significaba un 0,1 por ciento del presupuesto autonómico, fue la causa de que la FSA no pudiese aprobar sus presupuestos".