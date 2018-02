Gobierno asegura a barones del PP que no habrá quitas de deuda a comunidades

(Actualiza la ST1067 con declaraciones de más líderes del PP)

Madrid, 12 feb (EFE).- El Gobierno ha confirmado hoy a los barones regionales del PP que no habrá quitas de deuda a las comunidades autónomas, según han confirmado varios dirigentes autonómicos a la salida de la reunión con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y la cúpula del partido.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, han explicado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aclarado en este encuentro que no habrá quita de deuda a las comunidades.

"No sería razonable" y habría "muchas dificultades" de explicar a los ciudadanos por qué a unas regiones se les perdona la deuda, ha dicho Feijóo, mientras que Herrera ha asegurado que salen de la reunión más tranquilos tras haber escuchado esta confirmación.

El propio coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha dicho, en la rueda de prensa posterior a la reunión, que "no se contempla ninguna quita a ninguna comunidad, que las deudas hay que pagarlas".

Según ha explicado Feijóo, las comunidades que tienen deuda la tienen que pagar y otra cuestión distinta es que se "busquen mecanismos" para reestructurarla o facilitar el pago en plazos, pero "condonar, perdonar o dejar sin efecto" la deuda considera que va "en contra de cualquier principio moral y económico".

Así, aunque "no va a haber quita" sí que se va a ayudar a que las comunidades puedan pagar la deuda "pero no a cambio de que unas la paguen y otras no", un aspecto sobre el que ha anunciado la presentación de un documento del PP "en breve" para poder llegar a un acuerdo con el PSOE.

El líder del PP gallego ha asegurado que el partido va a hacer lo posible para buscar un acuerdo de financiación autonómica con el PSOE y para eso "no hay nada mejor que el PP presente un documento" sobre esta reforma para después poder debatirlo con los socialistas y con el resto de partidos políticos.

Herrera también ha afirmado que el criterio del PP "es absolutamente contrario" a que la negociación de la reforma de modelo de financiación parta "de un regalo que puedan ser quitas" a las comunidades autónomas con deuda porque sería injusto para las propias comunidades "y con los ciudadanos".

Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha indicado la necesidad de buscar alguna salida para las comunidades autónomas que han visto aumentada su deuda por culpa del "injusto" sistema de financiación vigente y si se descarta la opción de la quita, ha reclamado "hacer otra cosa".

Preguntado si está de acuerdo con esta medida, el presidente murciano ha respondido: "Algo hay que hacer. Si no es una quita, habrá que hacer otra cosa, pero algo hay que hacer con esa deuda que se ha generado en algunas comunidades autónomas, que no ha sido responsabilidad de ellas, sino de un injusto sistema financiación del PSOE".

Otros líderes regionales se han centrado en destacar la necesidad de un acuerdo con el PSOE para lograr que salga adelante una reforma de la financiación autonómica, como el canario Asier Antona, quien ha subrayado que para lograr un nuevo sistema de financiación autonómica se necesita el consenso de todas las fuerzas políticas.

La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ha asegurado que el partido "va a trabajar" para cambiar el modelo de financiación aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que es "un mal modelo".

"Si el PSOE quiere nos pondremos a trabajar", ha asegurado Bonig.