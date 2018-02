IU denuncia el fracaso del programa Actívate que sólo gastó el 45% de fondos

Oviedo, 13 feb (EFE).- El coordinador general de IU-Asturias, Ramón Argüelles, ha denunciado hoy el fracaso del plan "Actívate", orientado a desempleados de larga duración, después de que en la última convocatoria se quedaran sin adjudicar el 45 por ciento de los recursos consignados frene al 88 por ciento ejecutado en la anterior.

En rueda de prensa, Argüelles ha criticado la "errática" gestión del Servicio Público de Empleo (SEPEPA) al rechazar los proyectos de 29 concejos que aglutinan alrededor del 65 por ciento de la población en paro de Asturias.

Esta situación se agrava, ha añadido, con los problemas en la implementación de los planes de empleo, que están dejando a muchos Ayuntamientos en una situación "precaria" al exigir el Principado la devolución de las subvenciones ya ejecutadas.

"Tenemos que exigir al Gobierno un planteamiento global de las políticas de empleo", ha exigido Argüelles tras advertir de que la sensación compartida con los sindicatos es que no sólo existen problemas "técnicos" al tener que devolver ayudas por no cumplir algún requisito si no otros atribuible a la programación.

Por su parte, el diputado de IU Ovidio Zapico ha calificado de "estrepitoso fracaso" las políticas de empleo en Asturias de un Gobierno "inmovilista y resignado" en esta materia dado que añadir a los problemas de los planes de empleo los del 'Actívate' podrían poner en riesgo las aportaciones del Fondo Social Europeo.

"Queda legislatura suficiente para dar vuelta a la situación y para plantear alternativas", ha apuntado Zapico que interpelará el próximo jueves al consejero de Empleo, Isaac Pola, para que explique previsiones y planes inmediatos del Gobierno en la materia.

Además, ha avanzado que pedirá que se convoque una mesa de trabajo en la que participen Principado, Ayuntamientos, Agentes Sociales y expertos de la que salga "materia suficiente" para generar una alternativa a la gestión de estos programas "y para modificar tanto las bases como los procedimientos de las mismas".

A su juicio, esta situación es responsabilidad de toda la estructura "desde la directora del SEPEPA hasta el consejero" por lo que ha emplazado al Gobierno a explicar "qué ha pasado en el Actívate o por qué los Ayuntamientos tienen que hacer frente a sentencias millonarias por los planes de empleo local".