Felipe VI, de "masterchef" a botiquín de España

Madrid, 13 feb (EFE).- Felipe VI ha vuelto a reflejarse hoy en el espejo de los dibujos y manualidades realizados sobre su figura a cargo de los 21 niños ganadores del concurso escolar "¿Qué es un Rey para ti?, que han resaltado en su mayoría el papel que representa el jefe del Estado en favor de la unidad de España.

El acto ha tenido lugar en el Palacio de El Pardo, donde don Felipe ha observado con detalle los trabajos y ha charlado de forma distendida con cada uno de los alumnos de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, además de uno de educación especial.

La imaginación de los chavales les ha llevado a retratar al Rey de la forma más variopinta y en diferentes formatos, como redacciones, manualidades, dibujos, vídeos y juegos de mesa.

Uno de los trabajos que ha arrancado la sonrisa del monarca ha sido el de la extremeña Irene Palacios, titulado "Masterchef Rey". "Es el cocinero de toda España, que reparte ilusión con su libro de recetas, que es la Constitución", ha explicado la joven.

Para elaborar una buena "ensalada democrática", aporta como ingredientes "tomates de libertad, cebollas de igualdad, zanahorias autonómicas, sal de paz, vinagre de solidaridad y pimienta de Europa".

Otra de las obras ganadoras que ha atraído más miradas ha sido el "botiquín de Felipe VI", con el que "se encarga de cuidar de la salud de los españoles".

Su autora, la valenciana Teresa Sánchez, ha desplegado el estuche para mostrar lo que incluía en él, como un termómetro, unas tiritas y una muñequera para "la firmeza de la unidad de España".

Como en los últimos años, debido a la situación política, el trabajo procedente de Cataluña ha despertado especial interés. Esta vez era un vídeo diseñado por Pere Balcells, alumno de 13 años del colegio Viaró de Barcelona, con "las 6 cosas que hace un buen rey del siglo XXI", .

Como primer reto, es "la persona más importante de un país y jefe de sus ejércitos", además de representar a España en el extranjero y ser "ejemplo para niños y mayores". Y como remate, valora del Rey que "se preocupa para mantener unido a su país", idea que ha acompañado con una foto en la que se ve a Felipe VI estrechar la mano al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"El vídeo lo hice el pasado mes de julio", ha precisado el joven barcelonés para desligar el trabajo de la coyuntura política, de la que no se ha pronunciado por ser muy joven para hablar de estos asuntos.

A don Felipe también le han asociado con don Quijote, con un gran corazón -como hizo Iker Vázquez López, alumno de 6º de Primaria del Colegio Público "Llaranes", de Avilés-, con un árbol que los ciudadanos tienen "la responsabilidad de cuidar y abrazar" y hasta con unas abarcas menorquinas, porque "un buen calzado ayuda al Rey a recorrer todo el país".

Algunos han inventado juegos de mesa y un rompecabezas, mientras que el vencedor de la categoría de educación especial, el cordobés Miguel Ángel Pollo, con síndrome de Down, ha estampado en una corbata las fotos de los Reyes y sus hijas.

No han faltado poemas como el que le ha dedicado el sevillano Fernando Borrallo: "Grande será su reinado/ monarca experimentado/ españoles alegraos/ ¡Felipe VI ha llegado!".

Como es habitual, don Felipe ha improvisado unas palabras ante los niños para agradecerles "el esfuerzo y el mérito" de sus obras.

"De vez en cuando me recordáis cosas que quizá no tengo cada día presente. Voy a tener que repasar todos los trabajos para ver si me dejo algo en el tintero", ha comentado a los escolares.

El Rey les ha hecho ver la importancia de que sepan encontrar su camino, no solo a partir de lo que le enseñan, sino de lo que "uno quiere y puede hacer" en la vida.

"No todo está escrito en la Constitución. Cada rey o cada reina también imprime su personalidad dentro de ese marco que es la norma y las costumbres que tenemos. Hay un perfil personal, las iniciativas personales, y eso es lo que al final va marcando también parte del reinado", ha reflexionado.

El concurso "¿Qué es un Rey para ti?", organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) con el fin de acercar la figura del Monarca y de la Corona a los escolares, ha cumplido su 36 edición con participación récord: 20.543 estudiantes de 1.954 centros educativos de toda España.