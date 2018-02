Educación insiste en pedir nueva propuesta para Ingeniería Industrial

Oviedo, 14 feb (EFE).- El consejero de Educación, Genaro Alonso, ha insistido hoy en la necesidad de que la Universidad de Oviedo presente una nueva propuesta para la implantación del grado de Ingeniería de Organización Industrial que modifique la planteada inicialmente por la institución académica.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Alonso ha recordado que en la comisión mixta entre el Ejecutivo y la Universidad ya se trasladó este planteamiento al equipo rectoral después de que el Principado emitiera un informe desfavorable a la propuesta inicial el pasado mes de diciembre.

Alonso, que ha apelado a la necesaria "lealtad institucional", ha señalado que el Gobierno "espera y desea" autorizar esa nueva titulación "y otras" y que inicie su camino para ser aprobada de forma definitiva por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

"Confío en que podamos lograr cuando veamos esa propuesta con modificaciones pertinentes y los requisitos mínimos exigibles planteados en el informe de diciembre para volver a verla en el seno de la comisión mixta", ha añadido.

En su reunión de hoy el Consejo de Gobierno ha autorizado la implantación en la Universidad de Oviedo del máster universitario Erasmus Mundus en Recursos Biológicos Marinos en colaboración con la Universidad del País Vasco, Galway Mayo Institute of Technology (Irlanda), Universidade do Algarve (Portugal), Universiteit Gent (Bélgica), Universitetet i Bergen (Noruega), Università Politecnica delle Marche (Italia), Université de Bretagne Occidentale (Francia) y Université de Paris VI Pierre et Marie Curie (Francia).

El Consejo de Gobierno de la institución académica acordó la aprobación de estas enseñanzas en mayo de 2017, respaldadas después por el Consejo Social, y el Consejo de Universidades dictó una resolución de verificación positiva del plan de estudios el 30 de noviembre de 2017.