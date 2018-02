Anquela: "No hemos ganado cómodos ningún partido en casa"

Oviedo, 15 feb (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, sigue con su idea de recordar que al equipo "le cuesta mucho" ganar cada partido, también en casa, donde el jienense ha señalado que no han ganado "cómodos" a ningún rival y que tampoco será así ante el Albacete, equipo que "compite como el que más".

"No podemos olvidarnos de quiénes somos, de donde venimos y lo que nos cuesta ganar, que siempre lo hemos hecho sufriendo hasta el final. Jugamos bien al fútbol, intentamos llevar el peso y a veces conseguimos las cosas y a veces no, la categoría es así", ha explicado el técnico azul.

Anquela ha asegurado que "vendrán más derrotas" como la de Cádiz, y ha insistido en que los partidos se deciden por "pequeños detalles" que si no caen del lado de tu equipo hacen que se escapen los partidos, algo que ocurrió en Carranza en contra de los intereses azules.

"No somos superiores ni al Cádiz ni al Rayo ni a nadie... en Segunda a nadie, pero es que inferiores tampoco. Vamos a no olvidar de donde venimos, porque importa lo reciente y venimos de perder ante un rival bueno al que pudimos ganar. Si te piensas superior te equivocas", ha concluido el propio Anquela.

El técnico pierde para la visita del Albacete a Rocha, cuya roja directa ha confirmado esta misma semana el Comité de Competición, y sobre cuya ausencia no ha querido hablar demasiado tras desestimarse el recurso del club.

"No quiero hablar de ello, pero creo que los árbitros usan las nuevas tecnologías y no sé si las usan para redactar el acta. Es evidente que se cae un hombre que venía jugando y pondremos a otro que no me cabe duda que lo va a hacer bien", ha zanjado el jienense.

Hidi o Forlín reconvertido a mediocentro parecen las opciones más claras para formar pareja con Folch.

"Es evidente que el que juegue ritmo no va a tener porque no ha jugado en los últimos partidos, pero para eso hacemos partidos contra el filial porque mejor forma de coger ritmo no hay. Sirve para mucho. Esta es una plantilla mejorable, como todas, pero lo mejor que hemos podido lo tenemos con nosotros", ha contextualizado Anquela, que decidirá mañana.

El técnico ha calificado el parte médico de "positivo" después de haberle dado el alta definitiva a Viti, último de los lesionados, y ha señalado que con Toché van con "precaución", de ahí que haya trabajado al margen estos días, pero que junto con Fabbrini estará "disponible" el sábado para recibir al Albacete (sábado, 18.00 horas).