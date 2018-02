El PP denuncia la incapacidad del Principado para dar respuesta a universidad

Oviedo, 15 feb (EFE).- El diputado regional del PP David González Medina ha denunciado hoy la "incapacidad" del Gobierno del Principado para dar respuesta a las demandas de la Universidad a la hora de implantar el grado de Ingeniería de Organización Industrial en el campus gijonés.

En declaraciones a los medios, González Medina ha subrayado que las autoridades universitarias ya han presentado todos los informes pertinentes y que su implantación tiene el "respaldo unánime" de empresarios, partidos políticos y organizaciones sociales.

El portavoz de Educación del Grupo Popular en la Junta General ha subrayado que Asturias es una región "especialmente castigada por el desempleo", sobre todo entre los jóvenes, y que por ello es necesario crear titulaciones de acuerdo a las demandas del mercado laboral.

González Medina ha advertido de que hay empresas "que no encuentran en la región los perfiles que necesitan" y por ello "no cabe en ninguna cabeza" que el Gobierno del Principado no haya accedido a implantar esta titulación, al igual que el grado de Ingeniería de Datos, también en el campus gijonés.

El Partido Popular defenderá mañana en el pleno de la Junta General una proposición no de ley para reclamar la implantación de ambos grados, una iniciativa para la que González Medina ha dicho esperar el apoyo del resto de fuerzas políticas.

El consejero de Educación, Genaro Alonso, insistió ayer en la necesidad de que la Universidad de Oviedo presente una nueva propuesta para la implantación del grado de Ingeniería de Organización Industrial que modifique la planteada inicialmente por la institución académica.

Alonso recordó que en la comisión mixta entre el Ejecutivo y la Universidad ya se trasladó este planteamiento al equipo rectoral después de que el Principado emitiera un informe desfavorable a la propuesta inicial el pasado mes de diciembre.

Alonso, que apeló a la necesaria "lealtad institucional", señaló que el Gobierno "espera y desea" autorizar esa nueva titulación "y otras" y que inicie su camino para ser aprobada de forma definitiva por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).