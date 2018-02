Los escritores Edurne Portela y José Ovejero toman la palabra en el Niemeyer

Avilés, 15 feb (EFE).- Los escritores Edurne Portela y José Ovejero participarán el próximo lunes, 19 de febrero, a las 19:30 horas, en el ciclo Palabra, en una cita que se diferencia de otras por el hecho de incluir a una pareja literaria como invitados y por programar el estreno en Asturias del documental "Vida y ficción".

El documental está dirigido por Ovejero y en él se recogen conversaciones con escritores que desarrollan su labor profesional en España o que tienen una relación muy estrecha con el país como Rosa Montero, Marta Sanz, Antonio Orejudo, Juan Gabriel Vásquez, Luisgé Martín o Cristina Fernández Cubas.

Javier García Rodríguez coordinará la conversación con Portela y Ovejero, en la que los tres abordarán cuestiones como la relación entre realidad y ficción, las motivaciones o fuentes de inspiración de los autores y la necesidad vital de contar historias.

Edurne Portela ha publicado los ensayos "Displaced Memories: The Poetics of Trauma in Argentine Women Writers" (2009) y "El eco de los disparos: Cultura y memoria de la violencia" (Galaxia Gutenberg, 2016).

En septiembre de 2017 publicó su primera novela, "Mejor la ausencia", también con Galaxia Gutenberg.

Después de dieciocho años viviendo en Estados Unidos, ahora reside en Madrid y se dedica a la escritura.

José Ovejero ha publicado novelas, poesía, teatro, cuento, ensayos y libros de viajes, y sus obras han recibido numerosos premios, entre ellos el Anagrama de ensayo ("La ética de la crueldad", 2012) y el Alfaguara de novela ("La invención del amor", 2013).

Otras obras suyas son "Escritores delincuentes" (ensayo), "Nunca pasa nada" y "Los ángeles feroces" (novelas), y "Qué raros son los hombres" (cuentos).