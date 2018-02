Baraja: "Son los futbolistas los que hacen buenos los sistemas"

Gijón, 16 feb (EFE).- El entrenador del Sporting de Gijón, Rubén Baraja, ha afirmado hoy que "son los futbolistas los que hacen buenos los sistemas" y ha reconocido que la posibilidad de reforzar el centro del campo con jugadores "que dan más control y posibilidad de manejar el partido" con la entrada de Hernán Santana.

Para Baraja, el encuentro ante el Lorca "hay que afrontarlo como una oportunidad de sumar pero con mucha humildad y trabajando lo mismo que el rival para ganar, en Segunda no hay ningún rival fácil y ni con la historia ni con el escudo se ganan partidos".

"No creo que ir de favorito nos de más opciones aunque pensamos que podemos hacer las cosas bien", ha indicado el técnico rojiblanco que ha afirmado ver a todas las incorporaciones del mercado de invierno "preparados para participar en cualquier momento, lo que se buscó en hacer una plantilla equilibrada y compensada".

Uno de esos refuerzos es el extremo Jony, del que considera que "está en un buen momento y aquí lo que se valora es el rendimiento por eso todo el mundo está encantado de que esté a ese nivel, pero él no se debe conformar" y ha incidido en que "es consciente de que es un jugador muy importante para el equipo".

Baraja considera que su equipo "necesita el plus que supone ganar fuera" pero recuerda que ha conseguido recortar la distancia que le separaba de las posiciones que dan acceso a la eliminatoria de ascenso, si bien ha reconocido que "la realidad dice que no se está cerca del objetivo del ascenso directo".

"La idea es tratar de trasladar la mentalidad ganadora de El Molinón a los partidos de fuera", ha indicado el técnico rojiblanco

Sobre el Lorca ha señalado que "ha variado tras el mercado de invierno ahora es más intenso, sale bien a la contra y tiene un buen balón parado" por lo que advirtió que "hay que estar atento a muchos detalles".

Preguntado si veía a Santos jugando de extremo, Baraja ha manifestado que "hay varios jugadores que pueden jugar en esa posición", pero ha declinado dar más detalles "para no dar pistas al entrenador del Lorca".

Santos es uno de los jugadores que más minutos acumula pero Baraja no se plantea darle descanso y ha indicado que "el déficit de puntos no da 'chance' para jugar con esas cosas, no se puede regalar nada".