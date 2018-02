Un jefe de planta afronta cárcel por muerte de empleado al explotar caldera

Oviedo, 16 feb (EFE).- La Fiscalía solicita tres años y nueve meses de cárcel para el jefe de planta de una empresa dedicada a la producción de vapor de agua y energía eléctrica en Anleo (Navia) por la muerte de un trabajador tras la explosión de una caldera.

En sus conclusiones provisionales de cara a la vista oral señalada para el lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, el Ministerio Público señala que los hechos sucedieron el 22 de enero de 2013 cuando L.H.V y un compañero realizaban el turno de guardia en la planta afectada como operador de control y de campo.

Los trabajadores vieron que una de las dos calderas de la planta estaba parada por lo que acudieron a la sala de calderas a arreglarla, pero no tuvieron éxito por lo que llamaron por teléfono a su jefe, que les dijo que tenían que extraer más agua de la instalación, una medida que funcionó.

A lo largo del turno L.H.V. volvió en varias ocasiones a la sala de calderas y, sobre las 2:40 horas, una de ellas explotó ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado en el 90 por ciento del cuerpo, que le provocaron la muerte el 31 de enero.

Según la Fiscalía, el accidente se produjo porque el quemador de la caldera estaba funcionando con un nivel de agua muy inferior al mínimo establecido por el fabricante y no funcionó el sistema de seguridad.

La sala de control no contaba con señales acústicas y no era posible bloquear el sistema desde allí y en la sala no había manual de instrucciones mientras que la caldera no había sido sometida a la inspección periódica reglamentaria que tenía que haberse hecho en mayo de 2012.

Ante estos hechos, la Fiscalía asegura que el acusado debió asegurarse de la implantación de las medidas de seguridad y no lo hizo por lo que, además de la pena de prisión, pide que el acusado indemnice a la viuda del trabajador fallecido con 180.000 euros y con 100.000 euros a sus padres.