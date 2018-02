Foro afirma que la ampliación del peaje del Huerna permitió reducir su precio

Oviedo, 17 feb (EFE).- La diputada de Foro Carmen Fernández ha afirmado hoy que la decisión adoptada por el Gobierno del PP del que forma parte Francisco Álvarez-Cascos de prolongar de 2021 a 2050 el peaje de la Autopista del Huerna (AP-66) posibilito que la empresa redujera el precio que pagan los usuarios de la vía.

En un comunicado, Fernández califica de "cínico" al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, por responsabilizar al ahora secretario general de Foro de prorrogar la concesión del peaje pese a que, asegura, la actuación del entonces ministro de Fomento "impidió que el peaje se prolongara hasta Benavente".

Además, recuerda que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "no hizo nada por la conexión de Asturias con la meseta" y no fue capaz de eliminar el peaje del Huerna, que formaba parte de su programa electoral, "ni de construir la nueva autovía libre" anunciada entonces por el Ejecutivo.

La parlamentaria forista asegura que su formación defiende un sistema de gestión de las grandes infraestructuras público-privadas y que mantiene su posición "independientemente de quien gobierne o quien haga la propuesta".

Además, reprocha a Lastra que ahora pretenda que el Estado se ocupe de ejecutar la prolongación de la Autovía del Suroccidente pese a que, asegura, su primer tramo tiene aprobado ya el trámite del Estudio de Impacto Ambiental.

"Este Rey Mago (Lastra) que nombró Javier Fernández para frenar a Adrián Barbón no sabe hacer otra cosa que repartir caramelos y promesas que no cumplirá o pedir a Fomento lo que no es competencia del Estado, a ver si pica De la Serna", añade la diputada.

El consejero de Infraestructuras emplazó ayer al Gobierno central a habilitar las fórmulas necesarias para eliminar el peaje de la AP-66, principal vía de comunicación entre Asturias y León, cuyo vencimiento se prorrogó en 1999 desde el año 2021 al 2050.

Esa petición se tramitará a través de una iniciativa parlamentaria del PSOE en la Junta General para buscar el consenso con el resto de formaciones políticas para respaldar esta petición y que el Estado encuentre "la fórmula adecuada" para evitar "agravios".

El consejero asturiano se pronunció así después de que el PP presentara en el Congreso una enmienda a una iniciativa de Podemos en la que los populares pedían que no se prorrogasen los peajes de las autopistas cuya concesión venza entre 2018 y 2021 y que el Estado determine su futura gestión según el interés general.