El Principado abre en Múnich su promoción de 2018 en mercados internacionales

Oviedo, 17 feb (EFE).- El Principado iniciará en Múnich su plan de promoción turística para 2018 dirigido al mercado internacional con su presencia la próxima semana a la feria de ocio y viajes la F.r.e.e. (The Fair for Travel and Leisure) de Múnich, un encuentro en el que participan 1.300 expositores de más de 65 países y que cada año supera los 135.000 visitantes.

Según ha informado el Gobierno, esta asistencia, que se prolongará del día 21 al 25, se suma a la presentación de Asturias como destino turístico realizada hace una semana en la sede de la Federación Nacional Alemana de Cicloturismo, también en Múnich, con el objetivo de atraer turistas amantes de este deporte.

Esta presentación surgió tras el viaje organizado por el Gobierno del Principado para atraer prescriptores alemanes con motivo de la inauguración del vuelo directo entre Asturias y Múnich, en mayo de 2017, en el que participaron, entre otros, varios representantes de la citada asociación cicloturista, con 165.000 federados.

El turismo de naturaleza y activo y el Camino de Santiago son algunos de los productos que el Principado promocionará en Alemania de forma prioritaria este año y el plan de promoción turística incluye además la organización de viajes de prensa y agencias, la asistencia a la feria internacional ITB de Berlín, y publicidad en medios de comunicación y redes sociales.

El 12,6 por ciento de los turistas extranjeros que visitan Asturias proceden de Alemania, un país que constituye el segundo mercado turístico internacional para Asturias, con más de 42.000 visitantes al año lo que representa un incremento del 58 por ciento respecto a 2012.