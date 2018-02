Vara plantea fecha fija para los comités del PSOE y así evitar ausencias

Aranjuez , 17 feb .- El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha planteado hoy que los comités federales del PSOE tengan fecha fija para evitar la ausencia de barones territoriales, como ha ocurrido en esta ocasión, que han disculpado su presencia debido a sus amplias agendas institucionales.

En declaraciones a los periodistas en la localidad madrileña de Aranjuez, donde participa en el Comité Federal del PSOE, Vara, que se ha referido así a la ausencia hoy de los presidentes de Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias, ha reconocido que a veces es "complicado" hacer hueco por lo que no se trata de que "no quieras es que no puedes".

No obstante, ha precisado que aunque entiende "perfectamente" las ausencias porque las agendas son "muy complicadas", el Comité Federal del partido es "una prioridad".

"Yo siempre que puedo vengo, tiene que ser una cosa institucional muy, muy obligada para que no venga" ha explicado el presidente extremeño al tiempo que ha recalcado que cuando se pertenece a los órganos del partido, "y te eligen y asumes responsabilidades es para estar y poder aportar".

Preguntando por si ante la "parálisis" del Gobierno, habría que convocar elecciones generales, como ha apuntado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en El Mundo, ha dicho que, aunque se declara defensor de los plazos, no es bueno alargarlos "innecesariamente".

Fernández Vara ha hablado de situación legislativa "excepcional", "difícil" y "anormal", dado que, según ha dicho, en lo que va de legislatura solo se han aprobado dos leyes.

Y sobre la enseñanza del castellano en Cataluña ha recalcado que lo normal sería que en un país que tiene dos lenguas oficiales se puede estudiar en ambas, pero ha incidido en que "no es momento de levantar barricadas lingüísticas".

"Es obvio que eso en estos momentos más que sumar divide y ahora son tiempos de sumar", ha concluido.