19 de febrero de 2018

León (EFE).- Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León han firmado hoy una declaración institucional en la que reclaman al Gobierno que impulse un nuevo modelo de financiación autonómica basado en el principio de igualdad que, entre otras cuestiones, ayude a frenar el "grave" problema de despoblación que sufren.

ENERGÍA MINERÍA

CCAA mineras reclaman un pacto de Estado por energía que abarque el carbón

León (EFE).- Las Comunidades de Asturias, Aragón y Castilla y León han firmado hoy una declaración institucional en la que reclaman al Gobierno un pacto de Estado por la energía "compatible con mantener actividad vida y empleo" en las zonas mineras de estas tres comunidades.

PARTIDOS PSOE

J.Fernández no acudirá al homenaje a Llaneza: "No voy donde no se me estima"

León (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha confirmado hoy que no asistirá el próximo domingo al tradicional homenaje que rinde anualmente el SOMA-FIA-UGT a su fundador, Manuel Llaneza, y al que asistió habitualmente durante su etapa como secretario general de la Federación Socialista Asturiana.

PRESUPUESTOS 2018

El PP pide otro presupuesto y garantiza su apoyo incorporado "alguna adición"

Oviedo (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha emplazado hoy al Gobierno regional a tramitar de nuevo por vía de urgencia un presupuesto para 2018 con el que evitar la prórroga para el que ha garantizado su apoyo si se incorpora al texto rechazado por la Junta "alguna adición" de los populares.

JUNTA SINDICATURA

El Síndico Mayor insiste en que la deuda no se prorroga automáticamente

Oviedo (EFE).- El Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas, Avelino Viejo, ha reiterado hoy que la deuda no es algo que se prorrogue automáticamente como sí sucede con el presupuesto de gastos, y ha propuesto como solución la habilitación de créditos extraordinarios o la aprobación de una ley específica.

TRÁFICO ACCIDENTE

Muere un hombre al caer con su coche a un reguero en Mieres

Oviedo (EFE).- Un hombre ha fallecido al salirse de la vía el coche que conducía y caer a un reguero en Mieres, han informado a Efe fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil en Oviedo.

SIMBOLOGÍA FRANQUISTA

La Universidad creará una comisión para actuar sobre simbología franquista

Oviedo, 19 feb (EFE).- El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, presentará en el próximo claustro un plan de actuación sobre la simbología franquista aún existente en la institución académica que incluirá la creación de una comisión para dinamizar la búsqueda de estos vestigios y abordar las actuaciones sobre ellos.

DÍA MUJER

CCOO, UGT y FSA llaman a la huelga feminista contra desigualdad y machismo

Oviedo (EFE).- Los secretarios generales de CCOO y UGT Asturias, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente, se han reunido hoy con el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, y han hecho un llamamiento a secundar la huelga feminista convocada el 8 de marzo para luchar contra la desigualdad, la brecha salarial y el machismo.

PARTIDOS PP

Araujo pide suspender el congreso del PP y amenaza con ir a los tribunales

Avilés (EFE).- El concejal del PP de Avilés Alfonso Araujo, candidato a la presidencia local de su partido, ha pedido hoy la suspensión inmediata del proceso congresual en tanto no se corrijan los "graves errores" del censo de afiliados y ha amenazado con acudir a los tribunales en caso de que su demanda sea desoída.

PARTIDOS FORO

Cascos insta a Lastra a explicar cómo quiere rescatar el peaje del Huerna

Oviedo (EFE).- El secretario general de Foro, Francisco Álvarez Cascos, ha instado hoy al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, a explicar cómo propone rescatar el peaje de la autopista del Huerna (AP-66) y ha enmarcado su exigencia de eliminar el pago en esta vía en un acto "de pillería política de precampaña".

JUICIO ASESINATO

El enfermo mental acusado de matar a su madre en Gijón reconoce los hechos

Gijón (EFE).- El acusado de asesinar a su madre estrangulándola en su casa de Gijón en noviembre del 2016, enfermo mental, ha reconocido los hechos en la primera de las tres jornadas del juicio con jurado que se celebra a puerta cerrada en la Sala Octava de la Audiencia Provincial.

JUICIO HOMICIDIO

Acusado de homicidio imprudente por muerte de empleado defiende su inocencia

Avilés (EFE).- El jefe de planta de una empresa dedicada a la producción de vapor de agua y energía, acusado de homicidio imprudente grave por la muerte de un trabajador, ha declarado ante el juez que se encontraba en su domicilio cuando sucedieron los hechos y que cuando salió de las instalaciones todo estaba perfecto.

JUICIO ALTERNE

Los responsables de un club de alterne de Colloto aceptan 6 meses de cárcel

Oviedo (EFE).- El propietario y los dos responsables de un club de alterne de Colloto en el que tenían trabajando a doce chicas sin estar dadas de alta en la Seguridad Social en 2015, han aceptado una pena de prisión de seis meses y una multa de 1.080 euros.

EMPLEO INFORME

Asturias y Cantabria, únicas regiones en las que sube el poder adquisitivo

Madrid/Oviedo (EFE).- Asturias y Cantabria son las dos únicas comunidades autónomas en las que sube el poder adquisitivo de los salarios, en ambos casos un 2,9 por ciento en relación a hace dos años, según un estudio elaborado por la empresa de recursos humanos Adecco.

VIVIENDA COYUNTURA

La compraventa de vivienda en Asturias subió un 20,7 % en 2017

Madrid/Oviedo (EFE).- Asturias sumó el pasado año la compraventa de 7.765 viviendas, lo que supone un incremento del 20,7 por ciento respecto al ejercicio anterior, el segundo mayor aumento entre las comunidades autónomas, frente a la subida media nacional del 15 por ciento.

ENERGÍA ELÉCTRICA

La producción eléctrica de Asturias sube un 18% en 2017 gracias a la térmica

Oviedo (EFE).- La generación de energía eléctrica ascendió el pasado año en Asturias a 15.028.547 megavatios/hora (Mw/h), lo que supone un aumento del 18,5 por ciento respecto al ejercicio anterior, gracias al tirón de la producción térmica, frente a la fuerte caída de la eólica.

LENGUA MATERNA

Un Lazarillo teatral en asturiano conmemorará el Día de la Lengua Materna

Oviedo (EFE). - La Consejería de Educación y Cultura celebrará el Día Internacional de la Lengua Materna, que la Unesco conmemora cada 21 de febrero, con la representación teatral del Llázaro de Tormes y conciertos de Luis Núñez y Los Folganzanes y Joaquín Pixán.

MÚSICA CLÁSICA

La OSPA estrena en Avilés "Onírico", del asturiano Gabriel Ordás

Oviedo (EFE).- La Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) estrenará el próximo jueves en la Casa de Cultura de Avilés la obra "Onírico", del compositor asturiano Gabriel Ordás dentro de un programa titulado "Inspiración II" que incluye también el concierto para violín en re menor, op. 47, de Sibelius, y la suite Nobilissima visione, de Hindemith.