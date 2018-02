J.Fernández no acudirá al homenaje a Llaneza: "No voy donde no se me estima"

León, 19 feb (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha confirmado hoy que no asistirá el próximo domingo al tradicional homenaje que rinde anualmente el SOMA-FIA-UGT a su fundador, Manuel Llaneza, y al que asistió habitualmente durante su etapa como secretario general de la Federación Socialista Asturiana.

"No voy a contribuir a nada que divida el partido ni por supuesto a nada que vaya a envenenar el aire de convivencia y de respeto en la organización. Ahora bien, yo ya no soy secretario general y no voy a ir a los lugares en los que no se me estima o no se me aprecia; por tanto no voy a ir", ha señalado Fernández.

El jefe del Ejecutivo asturiano se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas durante cumbre celebrada hoy en León con los presidentes de Castilla y León, Galicia y Aragón para unificar criterios sobre la reforma de la financiación autonómica y sobre la situación del sector del carbón.

En sus casi dieciocho años al frente del PSOE asturiano Fernández -sobrino-nieto de Llaneza- acudió en numerosas ocasiones al homenaje al primer alcalde socialista de Mieres y fundador del sindicato minero que en el año 2000 respaldó su candidatura para liderar la FSA, pero que en las últimas primarias se decantó por respaldar a Pedro Sánchez a nivel nacional y a Adrián Barbón en Asturias.

El jefe del Ejecutivo ha eludido además realizar ningún comentario sobre la conversación mantenida en un grupo de whatsapp de militantes del PSOE de Mieres en la que planteaban boicotear la asistencia a la entrega de la medalla de oro de la asociación "Mierenses en el mundo" a Fernández, que se celebrará en junio.

En relación con ese asunto, el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, aseguró el pasado sábado tras asistir al Comité Federal que, con la publicación de unas conversaciones privadas, "se vulnera todo límite en el debate público" en el que, advirtió, "no todo vale" antes de rechazar pronunciarse sobre su contenido.