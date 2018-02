El Síndico Mayor insiste en que la deuda no se prorroga automáticamente

Oviedo, 19 feb (EFE).- El Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas, Avelino Viejo, ha reiterado hoy que la deuda no es algo que se prorrogue automáticamente como sí sucede con el presupuesto de gastos, y ha propuesto como solución la habilitación de créditos extraordinarios o la aprobación de una ley específica.

Viejo ha hecho estas declaraciones en la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General, donde ha comparecido para informar de la Cuenta General del Principado de Asturias correspondiente al ejercicio 2015 y 2016.

A preguntas sobre la legalidad de la prórroga automática de la deuda, una cuestión que ha generado polémica este año por la necesidad de prorrogar el presupuesto de 2017, el Síndico ha explicado que la prórroga automática del presupuesto se refiere "exclusivamente a los créditos de gasto", ya que la finalidad de esta figura es evitar la paralización de la administración por la no aprobación de un presupuesto.

Tras citar sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional, Viejo ha señalado que también algún "destacado" catedrático ha apuntado que sólo se prorroga el estado de gastos, porque "los ingresos irían obteniéndose a lo largo del ejercicio".

A este respecto, ha detallado que el "problema del fondo" reside en que la llegada de la crisis genera una "caída enormemente significativa de los ingresos", lo que conlleva una acumulación considerable de deuda, que lleva a que si no se prorroga la deuda, las administraciones tendrán que abordar el pago de la amortización de la deuda y de los intereses a cargo del gasto corriente, con lo que se resentiría la prestación de servicios públicos esenciales.

El Síndico Mayor ha señalado que esta situación ha motivado "interpretaciones al límite" por parte de los ejecutivos para evitar consecuencias "devastadoras" en la prestación de servicios públicos y ha opinado que, a nivel regional, sería "preciso" modificar algunos aspectos de régimen económico y presupuestario, al igual que se ha hecho a nivel nacional con cambios en el artículo 135 de la Constitución o la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

A su juicio, este "problema" se podría solventar mediante la habilitación de créditos extraordinarios o la aprobación de una ley específica que refrende un endeudamiento para finalidades concretas, ya que pese a que es "tradicional" aprobar el endeudamiento junto a la ley de presupuestos "puede aprobarse como ley diferenciada".

A preguntas sobre la concesión de avales a Zalia y Sogepsa pese a las dudas sobre su viabilidad futura, el Síndico ha afirmado que estas sociedades "se han visto muy afectadas" por la crisis, pero eso "probablemente pueda remontar" y la evolución de estas sociedades puede ser "distinta a la que se producía en la crisis".

Viejo se ha referido también a la aplicación de la contabilidad analítica, un proceso "abierto" que la Sindicatura quiere implementar y que podría llegar a "costes individualizados en actuaciones concretas" con el fin de "asignar responsabilidades más concretas a responsables" de un ámbito.

Ante una pregunta sobre el "abuso" de las subvenciones nominativas, el Síndico ha indicado que son una "excepción" y si se extienden demasiado "se convierten en regla", cuando la ley aboga por una planificación estratégica de las subvenciones y que se hagan "en concurrencia".

El diputado del Grupo Popular Agustín Cuervas-Mons ha lamentado que el Gobierno "no crea" en la Sindicatura y no siga sus recomendaciones y ha criticado que no se facilite la información al órgano fiscalizador.

Cuervas-Mons ha tildado de "preocupante" la evolución de la deuda del Principado con avales a empresas públicas cuya continuidad se desconoce y ha tachado de "locura" no poder conocer la eficacia y eficiencia de los servicios públicos.

Por su parte, el parlamentario de Podemos Enrique López ha considerado que en Asturias hay un Gobierno que maneja la administración con una "sólida red de control político" con la que pretende que "nada se escape" y ha acusado al Ejecutivo de Javier Fernández de "burlar el acceso a la información" para evitar que se conozcan "irregularidades en la gestión de los recursos públicos".

El diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé ha criticado las "trabas" en materia de transparencia cuando la única manera de controlar al Gobierno es con "luz y taquígrafos", y ha denunciado la falta de iniciativa en el Principado.