IU critica el fracaso de las áreas de gestión clínica

Oviedo, 20 feb (EFE).- El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, ha asegurado hoy que el Gobierno se resiste a reconocer el fracaso del modelo de áreas de gestión clínica, implantada hace una década como alternativa al modelo tradicional de acuerdo con los datos facilitados por el Ejecutivo en sus respuestas por escrito.

Según Llamazares, en estos momentos las áreas de gestión clínica son minoritarias dado que sólo representan el 20 por ciento del conjunto de los profesionales y se encuentran " en retroceso, estancadas y paralizadas" dado que su órgano de coordinación "ha sido prácticamente disuelto.

Actualmente hay constituidas 41 Unidades de Gestión Clínica de las 66 autorizadas -lo que implica que 24 de ellas no fueron constituidas desde 2009 hasta 2017- en las que están integrados 3.131 profesiones, lo que supone el 22,8% de los profesionales del Servicio de Saludo (SESPA).

Durante los años 2012, 2015 y 2016 no se firmó ningún Acuerdo de Gestión y en 2017 se suscribieron once con lo que, según Llamazares, el Gobierno debe tomar nota de esa parálisis y retomar una iniciativa que realmente se corresponda "con una mayor participación de los profesionales, de los ciudadanos y con una orientación a la calidad de la atención y no tanto al ahorro".