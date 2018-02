Montoro: No habrá reforma de la financiación contra el criterio del PSOE

Madrid, 20 feb (EFE).- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy en el Senado que el Gobierno "no tiene ninguna voluntad de llevar adelante una reforma de la financiación en contra del PSOE. Más claro, imposible".

Montoro, que ha respondido así en la sesión de control del Senado al senador socialista José Caballos y al de Unidos Podemos Ferrán Martínez sobre la fecha prevista por el Gobierno para presentar la propuesta de reforma del modelo de financiación, ha asegurado que el Gobierno trabaja para que la reforma del sistema de financiación autonómico se apruebe "lo antes posible".

"Sin ustedes, no habrá reforma de financiación autonómica" ha dicho el ministro a los socialistas, al tiempo que ha informado de que el Ejecutivo quiere un sistema "más sencillo" que distribuya los beneficios de la recuperación económica y garantice financiación suficiente para que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios del Estado de bienestar, independientemente de donde residan.

Montoro ha recordado tanto al senador socialista como al de Unidos Podemos que "no hay ningún retraso legal", porque la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autóomas (Lofca) "no caduca, está vigente".

El titular de Hacienda ha explicado que lo que establece la ley es una revisión quinquenal por parte del comité técnico permanente para valorar los distintos aspectos del sistema y las posibles modificaciones que se sometan al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"No me vuelvan a decir en esta Cámara que no está vigente una ley que sí lo está. Somos legisladores, hablemos con propiedad", ha remarcado.

Por su parte, en su intervención, el senador socialista ha emplazado al ministro a tramitar un decreto ley para que las entregas a cuenta que en julio de 2017 se prometieron a las comunidades autónomas "se actualicen". "Le garantizo -ha dicho el senador- que a las comunidades de todo signo político les parecería una buena noticia".

El senador socialista ha instado al ministro a cumplir con su obligación, convocar al CPFF y hacer una propuesta de reforma del sistema. Y si no lo hace, el senador ha anunciado que su grupo "en todos los plenos" va a reiterar esta cuestión. "A ver quién se cansa antes", le ha dicho.

Por su parte, el senador de Unidos Podemos ha acusado al ministro de abordar el tema con los barones autonómicos del PP en la sede de Génova en clave "interna", lo que, en su opinión, "está fuera de lugar", ya que el sitio para el debate es el Parlamento.

Martínez también se ha referido a las declaraciones tras esa reunión del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien anunció entonces que no habrá quitas de la deuda a las comunidades infrafinanciadas.

El senador de Unidos Podemos se ha preguntado "cómo el señor Feijóo se atreve a dar lecciones" cuando el partido al que pertenece está "cubierto de corrupción".