Soler cuestiona que se haga frente de "temas marginales" para la financiación

València, 20 feb (EFE).- El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha afirmado este martes que le da "tristeza" que comunidades como Aragón y Asturias quieran "hacer un frente sobre temas absolutamente marginales" para el nuevo modelo de financiación autonómica, como la defensa del criterio de la dispersión de la población.

Durante su intervención en el Fórum Europa Tribunal Mediterránea, Soler ha dicho que "lo crucial" es que las gastos básicos del Estado de bienestar, como la sanidad y la educación, están vinculados a las personas, por lo que querer hacer en el debate político español que una cuestión "marginal" sea central es, a su juicio, "distorsionar".

Además, ha considerado que, de esa forma, "se le hace el juego" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que quieren que se siga "en la lógica de 2002 y 2009" de enfrentamiento entre las comunidades autónomas, cuando estas tienen "mucho en común y muy pocas diferencias".

Soler ha destacado que si se ponen 16.000 millones de euros sobre la mesa para el nuevo sistema de financiación autonómica, se podrá mejorar a las comunidades que están peor, sin que las que están "bien" empeoren.

Ha afirmado además que "ya está bien" de poner "excusas de mal pagador" para no cambiar el modelo que no hacen más que "dilatar la solución", pues por ejemplo el problema de Cataluña "no se resuelve" con un nuevo sistema, aunque "no perjudicará" uno en el que las comunidades mediterráneas tengan los recursos que "merecen".

El conseller ha reiterado que el Gobierno valenciano será "firme" y no aprobará un nuevo sistema de financiación si no se compensan "las carencias financieras del pasado", porque no se puede "construir el futuro con una losa" como es la deuda acumulada por la infrafinanciación de esta tierra.

Ha aseverado que es "absolutamente inmoral" la infrafinanciación que los valencianos "sufren desde siempre", desde el franquismo, por lo que es una "demanda justa" reclamar esa deuda acumulada, y ha destacado que ni en los momentos "más locos" de anteriores gobiernos valencianos ha habido un gasto por cápita superior a la media.

De "la parte que puede imputarse a la mala gestión y la corrupción tenemos que hacernos cargo los valencianos", ha manifestado Soler, quien ha insistido en que la parte generada por la infrafinanciación, que no responde a ningún "criterio objetivo ni de justicia", no corresponde asumirla a los valencianos.

Soler ha indicado que, hasta que se apruebe el nuevo sistema, la Comunitat Valenciana debería recibir con carácter transitorio "como mínimo" 1.325 millones de euros para mantener los servicios públicos, una cifra "absolutamente insuficiente", pero el Consell es "un Gobierno de moderados".

A su juicio, mientras se reforma el modelo se pueden adoptar medidas transitorias, como dar más transparencia a la previsión de ingresos fiscales, adelantar las liquidaciones de ejercicios anteriores y hacer una aportación extraordinaria a las comunidades infrafinanciadas.

El conseller ha reivindicado que la Generalitat ya ha adoptado medidas importantes, como reformar el sistema tributario, optimizar fondos europeos que estaban "bloqueados", o dar uso al patrimonio inmobiliario, que va a estar geolocalizado y parte del cual se va a destinar a usos sociales.

Soler ha indicado que no cree que en la negociación del nuevo modelo se penalizará a las comunidades de otro color político, pues confía en que esto no sea "una república bananera", y ha concluido que en España "hay mucha bandera, pero poco ejercicio de derechos".

El conseller ha señalado que "muchas cosas están cambiando en la buena dirección" en la Comunitat Valenciana y que ahora "es el momento valenciano", que además el Consell quiere que sea "un largo periodo", en el que esta tierra sea "referencia" en España y en Europa.