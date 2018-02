Asturias señala que defender igualdad en servicios públicos "no es marginal"

Oviedo, 21 feb (EFE).- El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha señalado hoy que defender la igualdad en la prestación de los servicios públicos en toda España tras la reforma del modelo de financiación autonómica no es un asunto "marginal".

En rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo, Martínez ha respondido así al conseller de Hacienda y Modelo Económico del Gobierno valenciano, Vicent Soler, que pidió la unidad de todas las comunidades para buscar un nuevo sistema que resuelva la infrafinanciación en vez de hacer "frentes" por temas "marginales" y ya ponderados en el actual modelo como el envejecimiento.

El consejero asturiano, tras rechazar la denominación de "frente" para el acuerdo suscrito por el Principado con Galicia, Castilla y León y Aragón -"puede ser una denominación periodística, pero no política"- ha señalado que las cuatro comunidades mantienen desde hace tiempo una postura común sobre esta cuestión.

Así, ha defendido que el único objetivo de los cuatro presidentes que se reunieron el pasado lunes en León, que comparten una visión similar de lo que significan las autonomías y su papel "como actores fundamentales del Estado", era defender los intereses de los ciudadanos de sus respectivos territorios.

A su juicio, aunque alguien pueda interpretar que el envejecimiento de la población y su repercusión sobre el coste de los servicios públicos es una cuestión marginal, al Gobierno asturiano le parece un aspecto "esencial" para el futuro modelo y para defender tanto la solidaridad interterritorial como la igualdad entre los ciudadanos de todas las comunidades autónomas.

Aunque ha admitido que en este debate cada comunidad "tiene su postura y es comprensible que vele por sus intereses", el portavoz del Principado ha admitido que, al margen de cálculos económicos, también hay diferencias políticas dado que gobiernos como el asturiano no pretenden utilizar la reivindicación de la financiación autonómica "como factor de agitación ciudadana".

Tras esta alusión al respaldo que el Gobierno valenciano dio a la manifestación celebrada en noviembre para reclamar una financiación justa para su comunidad, Martínez ha incidido que en el debate abierto ahora "unos quieren acabar con el estatus quo actual" y otros, como Asturias, pretenden que se parta del mismo.

En este sentido, ha subrayado que el Principado no defiende que mantener el actual estatus quo de cada comunidad con el modelo vigente "sea cerrar en falso el problema de la financiación" ni asume que el volumen de recursos "sea directamente proporcional a la capacidad fiscal de cada territorio".

Martínez ha recordado que el Gobierno que preside Javier Fernández ya había anunciado que en este ámbito buscaría dos grandes consensos, uno interno en el Parlamento y en la sociedad asturiana y otros externo mediante alianzas territoriales como las que ya impulsó para reclamar un Pacto Demográfico o para defender el sector de la minería y rechazar el cierre de centrales térmicas.

"Es un planteamiento que no va dirigido contra nadie y que no es nuevo", ha señalado antes de responder en tono irónico, a una preguntas sobre la posible influencia en esta discrepancia entre comunidades socialistas de la situación interna del PSOE, que agradecía "el esfuerzo", pero que no era necesario elaborar tanto "la tesis" dado que cada comunidad defiende sus intereses.