Borja Lasso: "Tenemos que dar la talla ante el Sporting"

Pamplona, 21 feb (EFE).- El jugador de Osasuna Borja Lasso ha afirmado hoy que tras el tropiezo del pasado sábado ante el Reus en El Sadar deben "dar la talla" frente al Sporting en El Molinón en el encuentro del próximo viernes, de la vigésima octava jornada de LaLiga 1/2/3 que enfrentará a dos rivales directos por el ascenso.

"El grupo ha hecho una gran semana de entrenamientos y estamos preparando el partido muy bien. Vamos con muchísimas ganas. Tenemos que dar la talla y ganar los partidos", ha declarado en rueda de prensa tras el entrenamiento a puerta cerrada en Tajonar.

Osasuna, tras empatar sin goles ante el Reus en un mal partido, ha salido de los puestos de promoción. El equipo navarro es séptimo con 43 puntos, a 1 de la promoción, a 4 del ascenso directo y a 12 del líder.

Los rojillos se medirán al viernes a un rival directo, que tiene 3 puntos menos que los navarros: "Está luchando contra nosotros por los mismos objetivos y sería muy importante ganar en El Molinón", ha dicho Lasso.

El futbolista sevillano ha admitido que el partido ante el Reus "no fue" el mejor de Osasuna, pero ha señalado que "por lo menos" sumaron un punto, algo que puede ser importante al final de temporada en una categoría donde prima la "regularidad".

Sobre los silbidos que recibió el equipo ante el Reus, Lasso ha indicado que entiende que la afición "exija" y la plantilla debe "trabajar para cambiar los pitos por aplausos".

"Sabemos que el partido en Gijón es importante, pero todavía quedan muchos partidos", ha apuntado el jugador andaluz.

Lasso fue incorporado por Osasuna en el mercado invernal procedente del Sevilla, en cuyo equipo filial coincidió con Diego Martínez, actual entrenador rojillo, por lo que goza de la confianza del técnico vigués y es titular en las alineaciones.

El centrocampista sevillano ha admitido que le "está costando un poco" la adaptación a Osasuna tras estar seis meses sin jugar después de estar "acostumbrado a jugarlo todo" en su carrera profesional.

Ha señalado que aprendió mucho en su salto al primer equipo del Sevilla, pero ha recordado que no tuvo minutos y al salir por "primera vez de casa" para él "es un cambio grande" recalar en Osasuna.

"Todo el mundo me está ayudando mucho y cada vez me encuentro mejor. Estoy poniendo todo de mi parte por alcanzar mi máximo nivel y estoy trabajando duro. No estoy mal, pero sé que puedo dar más al equipo. Estoy seguro que de aquí al final se va a ver la mejor versión del equipo y la mía", ha opinado.

"Es todo diferente. Salir de casa, los campos. El tipo de césped que hay aquí es diferente al que estoy acostumbrado, pero soy yo el que tengo que adaptarme a todas estas circunstancias", ha añadido.

Osasuna se ejercitará de nuevo mañana a puerta cerrada en Tajonar y tras comer en las instalaciones rojillas viajará en autobús a Gijón con la única baja del delantero balear Xisco Jiménez por una lesión muscular.