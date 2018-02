Los coros juveniles de la Fundación Princesa y el Orfeón, juntos este sábado

Oviedo, 21 feb (EFE).- El Joven Coro de la Fundación Prinicesa de Asturias ofrecerá un concierto junto al Coro Juvenil del Orfeón Donostiarra en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián el próximo sábado, 24 de febrero, a las 19:30 horas.

Según ha informado la Fundación Princesa de Asturias, cada formación interpretará un breve programa y el repertorio del Joven Coro comprenderá obras como "Ubi Caritas", de Ola Gjeilo; "Hold on to the Rock", de Pepper Choplin; "Lully, Lulla, Lullay", de Philip Stopford, y canciones tradicionales asturianas.

Desde que en 1984 el Orfeón Donostiarra recibiera el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, varias han sido las colaboraciones musicales mantenidas entre los coros de ambas instituciones.

En 2005, con motivo de la celebración del XXV Aniversario de los Premios, el Orfeón y el Coro de la Fundación interpretaron en Oviedo el Réquiem de Verdi, bajo la dirección del maestro Jesús López Cobos, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1981.

Posteriormente, en 2007, el Orfeoi Txiki y el Coro Infantil participaron en los conciertos programados con motivo de la X Semana Musical Aita Donostia en San Sebastián.

En noviembre de 2017, por vez primera, el Coro Juvenil del Orfeón Donostiarra y el Joven Coro se reunieron en Oviedo, en el marco del programa de intercambios culturales que el Área Musical de la Fundación realiza con agrupaciones corales de otras comunidades.