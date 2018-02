El Gobierno estará representado en el homenaje a Manuel Llaneza

Oviedo, 21 feb (EFE).- El Gobierno regional estará representado el próximo domingo en el homenaje que el SOMA-FIA-UGT rinde anualmente a su fundador, Manuel Llaneza, al que no acudirá el presidente del Principado, Javier Fernández, tras conocer el intento de boicot de un grupo de militantes del PSOE de Mieres y del sindicato a la entrega de un galardón que recibirá en junio.

"Siempre ha habido presencia y habrá representación del Gobierno de Asturias, eso está garantizado", ha señalado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno su portavoz Guillermo Martínez que, no obstante, no ha querido desvelar qué miembro de Ejecutivo acudirá al acto en el cementerio civil de Mieres.

Respecto al contenido de la conversación a través de un grupo de whatsapp que dio origen a la polémica, Martínez ha señalado a preguntas de los periodistas que, a título personal, está convencido de que "en ningún caso se produciría un boicot a un presidente socialista" dado que esa circunstancia sería "inconcebible".

El portavoz del Ejecutivo, que también ha asegurado desconocer si Fernández ha recibido la invitación al foro de debate impulsado por Pedro Sánchez para demostrar la "unidad recompuesta" de su partido, y ha descartado que la tensión interna existente en el seno del PSOE pueda debilitar la acción del Gobierno regional.

"El Gobierno de Asturias está demostrando impulso e iniciativa y está centrado en lo que hay que estar centrado, en los problemas de la ciudadanía", ha subrayado el consejero de Presidencia.

El jefe del Ejecutivo confirmó el pasado lunes que no asistirá al homenaje a Manuel Llaneza al que asistió durante sus diecisiete años como secretario general de la Federación Socialista Asturiana y al que habitualmente asistían también otros miembros del Gobierno.

"No voy a contribuir a nada que divida el partido ni por supuesto a nada que vaya a envenenar el aire de convivencia y de respeto en la organización. Ahora bien, yo ya no soy secretario general y no voy a ir a los lugares en los que no se me estima o no se me aprecia; por tanto no voy a ir", afirmó Fernández.