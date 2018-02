Nano mesa se recupera y estará a disposición de Baraja ante Osasuna

Gijón, 21 feb (EFE).- El delantero del Sporting Nano Mesa se ha ejercitado hoy con el resto del equipo y parece recuperado para el partido del viernes ante Osasuna con lo que el técnico, Rubén Baraja, podrá contar con todo el equipo salvo el lateral Alberto Lora.

Mesa tuvo que ser sustituido en la primera parte del encuentro de la pasada jornada en Lorca tras una dura entrada lo que le convirtió en duda para recibir al Osasuna, pero su evolución está siendo más rápida de lo previsto y todo hace indicar que Baraja podrá contar con él.

El Sporting sólo ha ganado dos partidos de los que ha jugado contra los diez primeros clasificados por lo que espera mejorar esta estadística el viernes ante el conjunto pamplonés y a la vez sumar la que sería su sexta victoria consecutiva en El Molinón.

"Será un partido difícil porque no es solo el resultado si no que también hay que jugar bien", ha manifestado el central rojiblanco Federico Barba, que no obstante se ha mostrado convencido de que el equipo "hará un buen partido".

Barba ha reconocido que en la primera vuelta "el Osasuna fue muy superior" pero el italiano quiere "hacer lo mismo que hicieron ellos en el partido de la primera vuelta".

A su juicio, es un "poco raro" lo que les está pasando en los partidos de fuera de casa", pero ha considerado que en el último, disputado en Lorca, "se mejoró y se pudo ganar" y ha coincidido con el guardameta Mariño al afirmar que "el equipo está creciendo fuera de casa y pronto llegarán los buenos resultados".

El central italiano ha confirmado que en el pasado mercado de invierno tuvo posibilidades de volver a su país aunque finalmente la operación no se llegó a realizar por lo que Barba ya ha olvidado esta circunstancia, "que ahora no es importante".

Baraja decidió que la sesión de mañana, última de la semana antes del partido sea por la tarde y además probablemente no facilite convocatoria a su término como ya hizo anteriormente para así mantener a toda la plantilla en tensión.

Por otra parte, el Sporting ha homenajeado hoy a los socios que esta temporada cumplen 50 años ininterrumpidos, veintisiete en esta ocasión, a los que se les ha entregado la insignia de oro del club durante una comida en el que estuvieron presentes todos los estamentos del club incluidos muchos jugadores y entrenadores de la temporada en la que estos socios se dieron de alta.