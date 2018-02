Diego: "Vamos con ambición y autoconfianza de poder ganar en Gijón"

Pamplona, 22 feb (EFE).- El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha manifestado hoy que van a Gijón con "ambición y autoconfianza" de poder ganar a un rival directo, aunque ha subrayado que se trata de uno de los partidos "más complicados" de la categoría.

"Fuera de casa estamos siendo el mejor equipo. Es un reto difícil de mantener, pero que nos ilusiona. Vamos con la ambición y autoconfianza en nosotros mismos de que podemos ganar los tres puntos en Gijón", ha declarado en rueda de prensa tras el entrenamiento a puerta cerrada en Tajonar.

El técnico gallego ha dicho que el de mañana es un partido "atractivo e interesante" ante un rival que "ha ganado los últimos cinco partidos como local".

Ha señalado por ello que es un encuentro "de máxima dificultad", aunque "uno de los más bonitos que se pueden disputar en esta categoría".

"Jugamos ante un rival que viene de Primera, con un potencial deportivo muy importante y con una gran plantilla. Habrá que hacer las cosas muy bien para sacar los tres puntos", ha dicho.

Diego Martínez ha indicado que será un encuentro "muy duro" en el que Osasuna deberá mostrarse "sólido" en defensa y "ser eficaz" en ataque.

En las siete últimas salidas, Osasuna ha ganado o ha perdido por uno a cero, aunque el técnico vigués se "imagina" también otros resultados en un partido "muy complicado", ya que el Sporting es un equipo "con mucha calidad y talento".

Preguntado por el encuentro de la primera vuelta en Pamplona, donde Osasuna ganó 2-0 al Sporting en uno de sus mejores partidos de la temporada, Diego Martínez ha comentado que "ojalá se repitiese el resultado", pero ha remarcado que "todos los partidos son distintos".

"Pensar en el pasado no sirve absolutamente para nada. Si no sirve para nada el partido de hace una semana imagínate el de hace una vuelta", ha añadido.

El entrenador gallego ha admitido que Osasuna jugó un "mal" partido el pasado sábado ante el Reus y ha dicho que es "normal" que se genere "insatisfacción o decepción" cuando "un día no salen las cosas en un equipo que tiene retos tan altos".

No obstante, ha precisado que tras el último encuentro en Almería, donde según ha dicho hicieron un "partido magnífico", no se subieron "a la parra". "Nos encantaría que el partido de mañana se pareciera a Almería y no al del otro día", ha señalado.

Diego Martínez ha apuntado que el encuentro ante el Sporting no será "definitivo" por la igualdad en LaLiga 1/2/3.

"Estamos con 3 puntos de ventaja sobre el Sporting. Estamos a 1 punto del play-off y a 4 del ascenso directo, un punto menos que la pasada semana. Todos los partidos son importantes y queremos ganar mañana pero no va a ser definitivo", ha declarado.