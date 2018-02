Feijóo lamenta que Puig se moleste cuando le dicen que ya recibe beneficios

Santiago de Compostela, 22 feb (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado hoy que a su homólogo en Valencia, Ximo Puig, "le moleste" que le recuerden "que su comunidad ya está siendo beneficiada" por parte del Estado en cuanto a financiación, aunque ha asegurado que él no entrará en "descalificaciones".

"Yo no voy a entrar en descalificaciones a un presidente de ninguna comunidad autónoma, ni lo hice, ni lo pienso hacer nunca", ha subrayado Núñez Feijóo en rueda de prensa tras la reunión semanal de su Ejecutivo.

Ha respondido de este modo tras ser cuestionado por las declaraciones del president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, que hoy tachó de "insultos a la inteligencia" las opiniones del presidente gallego sobre la reforma del modelo de financiación autonómica.

"Lo que ocurre es que hay algún presidente que se molesta cuando se le recuerda que su comunidad ya está siendo beneficiada por la condonación de los intereses de la deuda", ha esgrimido Núñez Feijóo.

"Si le molesta que se le recuerde ese dato, lo lamento, pero yo estoy diciendo exactamente la verdad. A la Comunidad de Valencia se le condonaron 12.000 millones de euros de deuda, si la cifra es equivocada me gustaría conocer cuál es la cifra réplica", ha incidido.

En cuanto a las líneas básicas trazadas sobre financiación en el encuentro que este lunes mantuvieron los presidentes autonómicos de Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón, y que Puig cuestionó, Núñez Feijóo ha entendido que las críticas no van orientadas hacia el mandatario gallego, sino a otros de los asistentes al acto.

"Me da la sensación de que no va tanto por mí como por otros colegas del PSOE (Asturias y Aragón) que firmaron el documento que yo mismo firmé", aunque -ha abundado- "no creo que el señor presidente de Valencia quiera insultar a su colegas del Principado de Asturias o de Aragón".

"Si se ofende, supongo que será con presidentes del PSOE, porque que se ofendan con presidentes del PP no es ninguna novedad", ha incidido al respecto.

"A nadie le debería molestar llegar a acuerdos y converger, la política consiste en llegar a acuerdos", ha recordado.

Núñez Feijóo ha puesto en valor los pactos alcanzados entre los mandatarios autonómicos, que lograron ponerse de acuerdo "por encima de los partidos y de los territorios" con propuestas que "están llenas de sentido común", por lo que no deberían "ofender a nadie".

Asimismo, el presidente de la Xunta ha reiterado que está "en contra de la condonación de deuda" y esa es una postura que "coincide literalmente" con el documento firmado el lunes con los presidentes de Asturias, Castilla y León y Aragón.

Por ello, ha insistido en que le "sorprende que un presidente sensato, como el de Valencia diga esas cosas, que son ofensivas, no solo para él "sino para los cuatro presidentes" que firmaron el documento sobre financiación el pasado lunes.