El festival Love the 90s amplía su gira y recalará en Gijón el 21 de julio

Madrid, 22 feb (EFE).- El festival Love The 90s, dedicado a la música de baile de la última década del siglo XX, amplía su calendario de fechas en España a otras doce ciudades, entre ellas Gijón el 21 de julio.

Según han anunciado hoy sus responsables en nota de prensa, la cita recalará en Murcia (7 de julio, Recinto Ferial La Fica), Gijón (21 de julio, Parque Hermanos Castro), Badajoz (27 de julio, La Alcazaba), la localidad malagueña de Fuengirola (28 de julio, Recinto Mare Nostrum Park), Palma de Mallorca (11 de agosto, Son Fusteret) y Valladolid (25 de agosto, Club Hípico).

Posteriormente pasará por el municipio ciudarrealeño de Daimiel (1 de septiembre, Auditorio Municipal), Santa Cruz de Tenerife (22 de septiembre, Recinto Ferial), Zaragoza (6 de octubre, Pabellón Príncipe Felipe), Barcelona (6 de octubre, Palau Sant Jordi), A Coruña (17 de noviembre, Coliseum) y Bilbao (1 de diciembre, Bizkaia Arena).

Todos estos conciertos se suman a los tres anunciados previamente: Sevilla (26 de mayo, Estadio de la Cartuja) y los que ofrecerán, con todo el aforo agotado desde hace meses, en Madrid (12 de mayo, Wizink Center-Palacio de los Deportes) y Valencia (2 de junio, Ciudad de las Artes y las Ciencias).

Las entradas para los doce nuevos conciertos saldrán a la venta conjuntamente a través de la web oficial del festival el próximo miércoles, 28 de febrero, día en el que también se darán a conocer los carteles completos de cada uno de ellos.

Como novedades, Love The 90s incorporará en 2018 un nuevo escenario y artistas que no estuvieron en su primera edición, pero que ayudaron también a conformar el sonido discotequero del cambio de siglo, como Rozalla, Twenty 4Seven, Taleesa, Alexia, Alice Deejay, Just Luis, 2 Fabiola, Paradisio, Marian Dacal y Double Vision.

Se unirán a estrellas que ya participaron en este encuentro en 2017, como 2 Unlimited, Gala, Technotronic, Corona, Chimo Bayo, Rebeca, OBK, Spanic! y Viceversa, entre otros.