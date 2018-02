Gutiérrez: Espero que el 'nuevo' PSOE gane elecciones como el viejo

Oviedo, 22 feb (EFE).- El ex secretario de Organización de la FSA-PSOE, Jesús Gutiérrez, ha asegurado hoy que espera que ese 'nuevo' PSOE al que se refieren algunos dirigentes de su partido sea capaz "en un futuro próximo" de ganar elecciones "como las ganaba el 'viejo' PSOE".

A preguntas de los periodistas en los pasillos de la Junta General, Gutiérrez ha advertido de que el boicot promovido por militantes del SOMA-UGT y de su partido en Mieres a la entrega de un premio al presidente del Principado, Javier Fernández, "no beneficia para nada los intereses electorales de ese nuevo PSOE".

El diputado socialista y ex presidente de la gestora de Mieres ha asegurado sentirse "apenado" por esta circunstancia que se produce cuando la figura de Fernández esta siendo "muy valorada más bien fuera de Asturias que en la propia Asturias" por parte de miembros del PSOE "en el Norte, en el Sur, en el Este y en el Oeste".

"Espero que todo el mundo haya aprendido esta penosa lección", ha señalado tras abogar por que este episodio "no vuelva a repetirse ni en Mieres ni en ninguna agrupación" dado que Fernández, tras diecisiete años al frente de la FSA-PSOE y casi seis como presidente, "merece que hubiera grupos de whatsapp ensalzando su labor".

El jefe del Ejecutivo confirmó el pasado lunes que no asistirá el próximo domingo en Mieres al homenaje al fundador del SOMA-UGT dado que no pretende contribuir "a nada que divida el partido" ni que envenene el aire de convivencia y de respeto en la organización" y que no acude a lugares donde no se le estima ni aprecia.

En relación con este acto, Gutiérrez, tras advertir de que "nunca" había noticia de su asistencia o no a dicho acto, ha señalado que aún no ha tomado una decisión y que observará lo que ocurra de aquí al domingo para actuar en consecuencia de forma prudente.

"Si entiendo que es prudente ir, iré y si no, no iré", ha concluido el parlamentario socialista.