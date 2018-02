Lastra dice que la investigación de La Pereda no genera emisiones peligrosas

Oviedo, 22 feb (EFE).- El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha asegurado hoy que el proyecto de investigación que se está realizando en la central térmica de La Pereda no ha generado emisiones que supongan un peligro para los vecinos de la zona, porque se ha quemado residuo "no peligroso".

Lastra ha hecho estas declaraciones en el pleno de la Junta General ante una pregunta del diputado de IU Ovidio Zapico sobre si rechaza la coincineración de residuos en la central térmica de La Pereda por su peligrosidad para los ciudadanos.

El parlamentario ha explicado que formula esta pregunta ante las "dudas" que han surgido en las últimas semanas por el proyecto de investigación que se está llevando a cabo en la central mierense con "falta de información y transparencia para la ciudadanía", cuando en estos "experimentos" debe primar la garantía de seguridad y la salud de los vecinos afectados.

Lastra ha explicado que no se ha informado porque son dos experiencias que no requerían modificación de la autorización ambiental integrada, ni su publicación en el Boletín, ya que se trata del análisis de 200 toneladas en una central que trabaja con miles.

El consejero ha afirmado que no se trata de que haya habido emisiones que supongan un peligro, porque se ha tratado "residuo no peligroso" y se ha analizado el material suministrado y ha criticado que se llevaba una semana hablando de emisiones cuando aún no se había suministrado el material.

Además, ha señalado que la combustión actual más el combustible sólido recuperado (CSR) que se generaría supondría una reducción del 70 por ciento de los límites de emisión en la central de La Pereda.