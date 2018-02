Optimizan la extracción y la eficiencia energética del tántalo y wolframio

Oviedo, 22 feb (EFE).- El proyecto europeo Optimore, del que forma parte la Universidad de Oviedo, ha logrado optimizar en más de un cinco por ciento la extracción de la sustancia útil del tántalo y el wolframio, dos minerales "esenciales" para la industria tecnológica y la fabricación de teléfonos móviles, ordenadores o GPS.

La investigación, que se ha llevado a cabo desde diciembre de 2014 dentro del programa H2020, ha permitido, además, aumentar en un diez por ciento el ahorro energético en la explotación de los minerales.

De la coordinación del proyecto en la institución docente asturiana se ha encargado el profesor del Departamento de Explotación y Prospección de Minas Juan María Menéndez Aguado, ha informado la Universidad de Oviedo en un comunicado.

La investigación ha consistido en desarrollar modelos matemáticos, por medio de algoritmos, que favorecieran la extracción del mineral de las minas y en la puesta en marcha de una planta piloto en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Minas de la Universidad Politécnica de Cataluña que ha tenido en cuenta los conocimientos del diseño eficiente de plantas.

En ella se ha realizado la demostración de la mejora del proceso industrial poniendo en práctica los mecanismos de control desarrollados por el proyecto, incluyendo la trituración, molienda, clasificación, separación por densidad y flotación por espumas.

Actualmente sólo hay una mina de tántalo en Europa ubicada en Penouta, Ourense, y menos de una decena de wolframio, la última de ellas abierta hace escasos meses en el Reino Unido.

El personal investigador de la Universidad de Oviedo ha trabajado con expertos de la Universidad de Exeter, Chalmers Techniska Hoegskola (Suecia), Universidad Politécnica de Catalunya, Techniche Universitaet Bergakademie Freiberg (Alemania) y socios empresariales de Reino Unido, España y Alemania.

Además de comunicaciones en una veintena de congresos internacionales, el personal investigador ha dejado constancia de los resultados de su trabajo en once artículos en revistas científicas, como Mining Engineering, Powder Technology, e International Journal of Mining Science and Technology.