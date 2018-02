El PP de Oviedo denuncia una ampliación ilegal del contrato de semáforos

Oviedo, 22 feb (EFE).- El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Oviedo, Gerardo Antuña, ha afirmado hoy que la Junta de Gobierno ha ampliado el contrato sobre el control de los semáforos de la ciudad de manera ilegal.

En rueda de prensa en la sede del Ayuntamiento, Antuña ha denunciado la comisión de dos "graves irregularidades" en el contrato del servicio de conservación y mantenimiento de las redes semafóricas y explotación de la sala de control, que incluye las aplicaciones informáticas del control de tráfico.

Según ha relatado, el 10 de diciembre de 2015 la Junta de Gobierno aprobó una "prórroga irregular e ilegal" del contrato de control de semáforos hasta el 30 de junio de 2016, pese a que acababa el 31 de diciembre y no admitía más ampliaciones.

La segunda "irregularidad" se produjo cuando la Junta de Gobierno mantuvo el contrato más allá del 30 de junio, ha relatado Antuña.

A lo largo de ese periodo, el 11 de mayo de 2016, la Intervención General del Ayuntamiento formuló reparo cuando el equipo de Gobierno se propuso tramitar por un expediente extrajudicial el pago al contratista de las facturas por los servicios prestados, lo cual es "ilegal".

Además, ha indicado que el 18 de enero de 2018 el Consejo Consultivo del Principado de Asturias dictaminó que la prórroga se efectuó "omitiendo de forma, clara manifiesta y ostensible el procedimiento legal exigible".

"No hay ningún amparo legal ni para la prórroga irregular, ni mucho menos para mantener un contrato que no se ajusta ningún tipo de legalidad", ha sostenido el concejal popular, que ha denunciado que "no es la primera irregularidad, pero sí una de las más graves".

El edil ha mostrado su preocupación por que el equipo de gobierno esté "más ocupado en sus cuitas personales que de atender a los ciudadanos" y ha responsabilizado al alcalde, Wenceslao López, al que ha pedido explicaciones.