El Principado achaca al Estado que CC.AA. no lograran fondos del Plan Juncker

Oviedo, 22 feb (EFE).- El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha achacado hoy a la gestión del Gobierno central el hecho de que ninguna comunidad autónoma española haya recibido fondos del Plan Juncker puesto en marcha en el año 2015 por la Unión Europea.

El Plan de Inversiones para Europa buscaba facilitar la inversión, dar visibilidad a los proyectos, proporcionar asistencia técnica a los mismos y lograr que la liquidez llegue a la economía real y preveía movilizar inversiones de 315.000 millones hasta 2018.

En su respuesta a una pregunta de la diputada del PP Gloria García en el pleno de la Junta General, Martínez ha señalado que sólo una empresa pública de vivienda de Navarra ha obtenido fondos de dicho programa del que, según la parlamentaria popular, España fue el segundo país europeo que captó más financiación.

García, tras recordar que uno de los proyectos sí beneficiará a Asturias y en concreto al puerto de Avilés a través de Puertos del Estado, ha señalado que Madrid, Cataluña y el País Vasco fueron las comunidades más favorecidas y que si al Principado "no le llegó nada porque no presentó ningún proyecto".

Según el consejero, la actuación del Gobierno central hace imposible conocer los proyectos remitidos por España después de que el Ejecutivo diera una semana de plazo a las comunidades autónomas para presentar las iniciativas para las que querían financiación.

En ese momento, ha recordado, Asturias trasladó al Gobierno central 45 proyectos que movilizarían una inversión de 883 millones, pero por parte de las comunidades autónomas "nunca más se supo" de sus iniciativas ni de las registradas finalmente por el Estado.

Además, ha incidido en que Asturias y otras comunidades plantearon que los fondos obtenidos por esta vía no computase como déficit público para hacerlos "mas atractivos" dado que, de no ser así, no dejarían de ser "otro préstamo" para obtener financiación.

Países como Francia, ha asegurado, "sí hicieron los deberes" y promovieron plataformas de inversión público-privadas para impulsar proyectos de gran volumen y, en algunos casos, sí consiguió que los fondos no computaran como déficit o que se computara en el estatal.