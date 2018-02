El PSOE afirma que la comisión sobre el Gitpa ha constituido un fracaso

Oviedo, 22 feb (EFE).- El diputado del PSOE Jesús Gutiérrez ha señalado que el desarrollo de la comisión de investigación sobre la empresa pública de telecomunicaciones Gitpa ha constituido "un fracaso" y ha advertido de que las conclusiones de PP y Podemos "casi podían redactarse" cuando se iniciaron los trabajos.

En declaraciones a los periodistas, Gutiérrez ha incidido en que la comisión ha ido "a rebufo de la investigación judicial" con la que, ha subrayado, el Gobierno ha colaborado "desde el primer momento" y que algunos grupos "pensaron que iba a dar muchos titulares, pero se fue diluyendo como un azucarillo".

Así, ha apuntado que "nadie se acordaba" de dicha comisión y que cuando se aprobó la puesta en marcha de otra investigación parlamentaria relativa al ERA -que obligaba a cerrar la primera antes de ponerla en marcha- "había diputados que no sabían si se había finiquitado el tema del Gitpa".

El borrador de dictamen de la comisión elaborado por el PP atribuye responsabilidades políticas al ex presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y a los ex consejeros Ana Rosa Migoya, Graciano Torre y Francisco Blanco y otros altos cargos y ex responsables de la empresa pública de telecomunicaciones.