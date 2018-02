Rocha: "Si no eres capaz de ganar en 85 minutos no puedes perder"

Oviedo, 22 feb (EFE).- El jugador del Real Oviedo, David Rocha, ha señalado que el ascenso va a estar "competido" hasta la última jornada y ha explicado que cuando el equipo no consigue ganar un partido en 85 minutos, como le ocurrió al conjunto azul ante el Albacete, lo mejor es "no perder" porque "cada punto va a ser oro" a final de temporada.

"Va a haber tortas hasta la jornada 42 este año, incluso al Huesca le falta trabajo para mostrar la solvencia del Levante. Te vas con una sensación amarga tras el empate, pero en una liga en la que todos los equipos arañan puntos, todo lo que no sea perder suma si consigues ganar luego. Ante el Albacete no fuimos capaces de ganar, y estando volcados, lo mejor era no perder porque si te hacen gol a última hora te quedas con cara de tonto", ha comentado el extremeño.

Para Rocha, que se perdió ese partido por sanción, el conjunto castellanomanchego tuvo el acierto de "dificultar la presión tras pérdida" de los azules que tan buen resultado les viene dando, algo que logró por sus "transiciones rápidas y su poca posesión" y no por su ausencia en el medio del campo, donde Hidi hizo "un gran trabajo".

"Siempre que falta alguien que viene jugando de manera regular, como era mi caso, se echa en falta porque jugamos con un once más o menos fijo y que tiene las cosas muy claras. Pero la realidad es que Patrik hizo un gran trabajo, cuando llevas tanto sin participar es difícil entrar, jugó aturdido por un golpe que recibió al principio e hizo una labor difícil ante un rival que no nos dejó hacer nuestro juego", ha analizado el capitán carbayón.

El futbolista no ha querido valorar la decisión del Comité de Competición de mantenerle la tarjeta roja vista ante el Cádiz, y, aunque ha señalado que entiende que el árbitro se equivoque porque es "humano", ha compartido su incomprensión respecto a la redacción que Pulido Santana hizo de la acción en el acta, a la que califica de "inexplicable" y por la que temió que le cayeran incluso dos partidos.

El mediocentro "pasa página" respecto a su ausencia y reconoce volver "con muchas ganas" en una semana en la que el conjunto azul visita "uno de los mejores estadios" del país, La Romareda, donde el futbolista recuerda numerosos duelos entre maños y carbayones en Primera División.

"Es una salida muy difícil porque aunque empezaron irregulares, ahora son tan fuertes como se esperaba de ellos en casa. Nosotros venimos de salidas complicadas, estamos mostrando mucha regularidad y salimos concentrados a jugar, ojalá mantengamos la puerta a cero para sacar rendimiento a los goles", ha señalado el pivote.