Adriana Lastra ve "artificiosa" la polémica abierta en el PSOE asturiano

Madrid, 23 feb (EFE).- La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha considerado hoy "más artificiosa que otra cosa" la polémica abierta en la Federación Socialista Asturiana tras desvelarse la conversación de un grupo de militantes de Mieres que instaba a boicotear un homenaje al presidente del Principado, Javier Fernández.

"Tensiones ha habido muchas en el partido a nivel nacional en los últimos tiempos, que hemos sabido calmar y entre todos hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y eso va a pasar en Asturias", ha añadido Lastra a preguntas de los periodistas.

Además, ha respaldado las afirmaciones de la secretaria de Organización de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo, en las que aseguraba que la Ejecutiva del partido siempre va a rechazar que se genere "tensión" porque está "trabajando por la unidad de la organización".

A su juicio, el PSOE es "el partido más importante de Asturias", gobierna en más de cincuenta ayuntamientos y tiene "una cultura socialista de partido que enseña a trabajar todos en la misma dirección" para seguir "bien, como lo estamos haciendo" y concurrir a las elecciones de 2019 "en las mejores condiciones posibles".

Lastra ha avanzado que el próximo domingo estará "como siempre" en el tradicional homenaje que el SOMA-FITA-UGT tributará a su fundador y primer alcalde socialista de Mieres, Manuel Llaneza, al que Fernández ya avanzó que no asistiría dado que, según indicó, no acude a lugares donde no se le estima ni aprecia.

La dirigente socialista ha recordado que hace un año "cuando la situación del partido era casi de quiebra total", en dicho acto estaban "todos" los responsables del PSOE, incluido el presidente del Principado y máximo responsable de la gestora en ese momento y ella como coordinadora de la campaña de Pedro Sánchez,

"Allí estaba todo el PSOE de Asturias homenajeando a un referente del socialismo asturiano y español y eso es lo que vamos a hacer también este año", ha señalado Lastra antes de señalar que aún no hablado con Javier Fernández sobre su asistencia el próximo mes de marzo al foro formativo de la Escuela de Buen Gobierno Jaime Vera.

A dicho encuentro han sido invitados los siete presidentes autonómicos del PSOE y sus cuatro ex secretarios generales, una iniciativa con la que Pedro Sánchez pretende demostrar la "unidad recompuesta" de su partido aunque, por el momento, Susana Díaz, Javier Fernández y Ximo Puig aún no han confirmado su asistencia.

"Animo a todos los compañeros a que se pongan como ejemplo en esa escuela de buen gobierno porque, donde gobernamos, lo hacemos muy bien", ha concluido la vicesecretaria general del PSOE

En relación con esta polémica el ex secretario de Organización de la FSA-PSOE, Jesús Gutiérrez, aseguró ayer que espera que ese 'nuevo' PSOE al que se refieren algunos dirigentes de su partido sea capaz "en un futuro próximo" de ganar elecciones "como las ganaba el 'viejo' PSOE".

A preguntas de los periodistas, Gutiérrez advirtió de que el boicot promovido por militantes del SOMA-UGT y de su partido en Mieres a la entrega de un premio a Fernández, "no beneficia para nada los intereses electorales de ese nuevo PSOE".