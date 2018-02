El Centro de Seguridad Marítima acoge un curso sobre incendios en buques

Gijón, 23 feb (EFE).- El Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos acoge la celebración de un taller teórico práctico "Advanced port firefighting workshop", englobado dentro del Proyecto Europeo Picasso, que lidera Salvamento Marítimo lidera.

El objeto de estas jornadas es conocer y entrenar las técnicas de lucha contra incendios para aquellos que tengan que actuar en buques incendiados, tanto en puerto, como en aguas abiertas.

La falta de protocolos específicos de los Servicios de Extinción de Incendios (SEIS) de los municipios costeros para este tipo de intervenciones, así como las particularidades de los fuegos en buques, resalta la importancia y utilidad de este tipo de jornadas en España.

El taller cuenta con la presencia de expertos internacionales de Holanda, Suecia, Francia y Portugal que están compartiendo experiencias y conocimientos con miembros de Operaciones Especiales de Salvamento Marítimo, de la Armada Española, Bomberos de Gijón o Cruz Roja Española entre otros.

Además, estas jornadas van a servir de referente para un curso que el Centro Jovellanos impartirá a los bomberos de Leixoes y Viana de Castelo (Portugal) en sus instalaciones de Veranes, también bajo el marco del propio proyecto Picasso.

PICASSO (Preventing Incidents & Accidents for Safer Ships in the Oceans) es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea, a través del programa CEF (Connecting Europe Facilities), y tiene como objetivo lograr a través del desarrollo de nuevas tecnologías y de la formación, un transporte marítimo moderno y desarrollado que permita al sector ser más seguro, eficiente y sostenible.

El proyecto se enmarca en el objetivo global de desarrollo de las autopistas del mar en la Unión Europea, en línea con las políticas de transporte marítimo comunitarias y cuenta con un presupuesto de 3,8 millones de euros en el que participan 14 socios de 9 países.