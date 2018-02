Fabbrini: "El estilo de juego español es perfecto para mí"

Oviedo, 23 feb (EFE).- El atacante italiano del Real Oviedo Diego Fabbrini se ha mostrado "feliz" en Oviedo, plaza donde le gustaría "jugar muchos años" aunque la pise actualmente en calidad de cedido y en la que confiesa haberse "adaptado" sin problema pese a su inoportuna lesión de rodilla, ya que el estilo de juego español es "perfecto" para su forma de entender fútbol.

Fabbrini, que se lesionó en pretemporada tras un amistoso y un par de entrenamientos, ha visto la primera vuelta de su equipo desde la barrera, posición donde una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda le ha obligado a esperar su oportunidad y desde la que ha sorprendido con su rápida y contundente recuperación, proceso en el que el toscano afirma "haber respetado" los plazos puestos por los médicos.

El delantero, que debutó el pasado 4 de febrero en la victoria de su equipo ante el Sporting, ha empezado ya a sumar lo que su entrenador, Juan Antonio Anquela, ha calificado como "minutos de futbolista", y es que el jienense ha sido uno de los que más ha sufrido la baja del italiano, mediapunta sobre el cual había planificado el equipo y que atiende a Efe en la que es su primera entrevista tras meses de "dura" rehabilitación.

El futbolista, que se esmera por intercambiar impresiones en un divertido 'spagnolo', afirma que cambiar a la defensa de cinco tras el infortunio de las lesiones no ha hecho más que "fortalecer" al equipo, variación táctica con la que no tiene problema ya que se siente cómodo también algo más "tirado" a la banda y le sirve para acercarse a su objetivo: "devolver al Real Oviedo a la Primera División".

- Pregunta: Tardó en debutar como jugador carbayón, pero lo hizo nada más y nada menos que en el derbi ante el Sporting.

- Respuesta: Para mí fue un partido muy especial porque era el primero después de mucho tiempo y además coincidía con un partido tan importante para la afición como el derbi. Estoy muy contento en Oviedo y especialmente feliz ahora que puedo volver jugar tras tantos meses sin tener esa posibilidad.

- P: Media temporada recuperándose de la rotura del cruzado, es casi un fichaje de invierno por las ganas, pero en lo personal tiene que haber sido una primera vuelta muy dura.

- R: La rehabilitación sí que ha sido difícil porque durante todo este tiempo no he dejado de trabajar, me he entrenado todas las semanas, dos veces al día, y es algo muy duro. Por suerte tengo a mi familia conmigo, la he tenido a mi lado durante todo este tiempo, y eso es lo más importante para mí. De todos modos soy una persona muy alegre, no he perdido la sonrisa porque me gusta la vida.

- P: Además de con la sonrisa en la boca, le vimos desde muy pronto con un balón en los pies. ¿No temió ir demasiado rápido con la recuperación?

- R: No, para nada. No he sentido miedo al respecto porque durante toda la rehabilitación me sentí muy bien y eso me permitía trabajar duro. Hemos respetado el plan del míster durante la recuperación, el que había marcado el equipo médico.

- P: El equipo estaba diseñado para jugar con usted de mediapunta y su baja hizo que hasta se modificara el dibujo. ¿Cómo ha visto al equipo y ese cambio de sistema desde fuera? ¿y ahora que va teniendo minutos en él?

- R: El equipo es fuerte, estamos ganando muchos partidos y lo que tenemos que hacer es seguir en este mismo camino que nos ha traído hasta aquí. No tengo problema con el sistema porque también me gusta jugar un poco tirado a la banda, yo lo que quiero -y espero poder hacer- es ayudar al equipo a ganar los partidos que quedan y que eso lleve al club a volver a la Primera División.

- P: Está en el Oviedo en calidad de cedido. ¿Le gustaría acabar ligado al Real Oviedo?

- R: Me gusta absolutamente todo de Oviedo, desde el equipo hasta la ciudad pasando por la afición por supuesto. Sí que me gustaría jugar muchos años aquí.

- P: Anquela nunca ha ocultado que era una pieza fundamental del proyecto. ¿Cómo es su relación con él? ¿Cómo definiría al Fabbrini que va a sumar en el Oviedo?

- R: Me gusta mucho Anquela, desde el principio me ha dado mucha confianza, tanto antes como después de la operación. Yo aquí me siento muy bien, soy un jugador al que le gusta jugar mucho con la pelota y sé que formo parte de un buen equipo, un bloque que puede hacerlo muy bien este año.

- P: Ha jugado al fútbol en diferentes países pero es su primera vez en la Liga española, ¿Le ha sorprendido la Segunda División? ¿Le ha costado adaptarte?

- R: No sé mucho sobre la categoría aún, porque llevo poco tiempo en ella, pero es muy parecida a la liga italiana. No me acostado ensamblar, de hecho creo que el estilo de juego español es perfecto para mí.

- P: Describa al míster, a la afición y al vestuario en una sola palabra.

- R: Puedo describir a los tres con las mismas palabras, porque tanto el equipo como la afición son cálidos, y, al igual que el míster, son todos muy pasionales.

- P: Entra en juego en el tramo más disputado e importante de la temporada, ¿Cuál cree que es la mayor fortaleza de este Oviedo? ¿Y qué debería reforzar el equipo de cara a luchar por el ascenso?

- R: Creo que ya somos un equipo fuerte, y que tenemos que continuar trabajando como hasta ahora, en la misma línea que nos ha hecho encadenar buenos resultados. Mantener esa continuidad será clave.

- P: ¿Puede un jugador que viene de fuera -y que lleva tan poco tiempo como usted- sentir cuán importante es este club para su afición?

- R: Por supuesto, nada más llegar uno ya se da cuenta de que aquí los aficionados sienten una gran pasión por su equipo, que esto les encanta. Y para mí eso no es sinónimo de presión ni mucho menos, es una motivación más y me gusta mucho estar en un club así.

- P: Pese a su lesión, los oviedistas siempre le han tenido presente. ¿Ha sentido ese apoyo desde la distancia?

- R: Han estado a mi lado y pendientes durante toda la rehabilitación, recibí muchísimos mensajes durante esos meses y no puedo hacer otra cosa que agradecérselo ahora.