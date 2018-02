González: "Oviedo es más consistente que cuando jugamos en la primera vuelta"

Zaragoza, 23 feb (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, "Natxo" González, ha declarado hoy que su rival del próximo domingo en el estadio de La Romareda, el Real Oviedo, es un equipo "mucho más consistente, intenso, agresivo y fiable" que cuando ambos conjuntos se enfrentaron en la primera vuelta.

"Por eso ahora está donde está. Va a ser un partido muy complicado porque son poderosos en el cuerpo a cuerpo, en las segundas jugadas y a balón parado ha hecho nueve goles de catorce como visitante en jugadas de estrategia. Ha dado un paso con respecto a aquel momento", ha subrayado el preparador del conjunto aragonés.

Por ello, cree que el encuentro del domingo no se va a parecer al de la primera vuelta, jugado en terreno ovetense, que acabó con empate a dos goles.

"A partir de aquel momento o poco después cambió su dibujo y empezó a jugar con tres centrales y dos carrileros, algo que ha mantenido hasta este momento", ha analizado.

Para el técnico zaragocista el enfrentamiento contra el conjunto asturiano supondrá que si su equipo es capaz de ganar mirará hacia arriba en la clasificación mientras que si pierde lo hará hacia abajo.

"Es una final más, un partido importante y estamos ilusionados por conseguir otra victoria en La Romareda como locales, algo que tanto hemos reclamado y buscado, y, a partir de ahí, si sumamos los tres puntos daremos pasitos hacia adelante y, si no, será un retroceso", ha comentado.

"Natxo" González opina que para conseguir los numeros que está obteniendo el Real Zaragoza en las últimas jornadas se está juntando el hecho de que sus jugadores son "más eficaces en las áreas", tanto en propia como en la contraria, con "no perder la eficacia de área a área", algo que lleva consigo que aumente "la confianza individual y colectiva".

Sobre la afición zaragocista ha destacado que no puede pedirle más porque le está dando mucho todo el año y que frente al Oviedo hará "lo que les pide el corazón" que considera que es "ilusionarse una vez más".

"Los aficionados saben que con ellos somos más fuertes pero no les puedo pedir que den más de lo que están dando", ha añadido.

Sobre la denuncia que ha interpuesto la Liga de Fútbol Profesional contra Borja Iglesias por el gesto que hizo de mandar callar a la grada del Nou Estadi de Tarragona en la pasada jornada, ha indicado que el jugador está bien pero que otra cosa es "hacia adentro" porque considera que "estas cosas generan cierta inquietud".

"De alguna forma él es consciente de todo. Son circunstancias que pasan en la trayectoria de uno, le seguirán pasando todo tipo de situaciones y al final tiene que analizarlas y sacar conclusiones", ha añadido.

El preparador del Real Zaragoza cree que no era tan importante el gesto que hizo el delantero porque "no le falta al respeto a nadie" pero también ha apostillado que se debe ser "consciente" de lo que se puede y no se puede hacer.

"No me parece justo que se haya levantado todo este revuelo. Él tenía a su padre y a su madre en el estadio que se habían desplazado desde Galicia para verle y ahí hay un sentimiento y cuando ocurre él responde de esa manera", indica el técnico vitoriano, en referencia a que el goleador había estado recibiendo insultos desde la grada durante el encuentro.

"Natxo" González ha reiterado que "no le faltó al respeto a nadie" pero también ha insistido en que "hay ciertas cosas que no se pueden hacer" y que de esto le quedará "la experiencia" mostrándose convencido de que en el futuro "no lo hará más".