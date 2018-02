El Parlamento asturiano suspenderá el pleno el 8-M en apoyo de la huelga

(Actualiza la OV1023 con declaraciones del PSOE)

Oviedo, 26 feb (EFE).- La Junta de Portavoces del Parlamento asturiano acordará el próximo lunes la suspensión del pleno previsto para el 8 de marzo en apoyo de la huelga feminista convocada para ese día, una medida que ha sido planteada por IU y que cuenta con el respaldo de PSOE y Podemos y el rechazo de PP, Foro y Ciudadanos.

La propuesta será abordada en la reunión que dicho órgano celebrará el próximo lunes para fijar el orden del día del pleno ordinario de la semana que viene, que se reduciría así a una sola jornada el viernes día 9, y saldrá adelante al representar los tres grupos que la respaldan 28 de los 45 diputados de la Cámara.

Según el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, no se trata de "nada extraordinario" y esa circunstancia se repetirá en la mayoría de parlamentos autonómicos dado que, además de respaldar la movilización convocada por sindicatos y organizaciones feministas, se facilita el derecho a la huelga de los trabajadores públicos.

Llamazares ha cuestionado que por la suspensión de un pleno que se celebra el 8 de marzo se estén vulnerando los derechos de los parlamentarios y ha lamentado la respuesta "faltona" y con referencias personales hacia él "que no vienen al caso" de la portavoz del PP, Mercedes Fernández, al plantear la propuesta.

La líder del PP ha asegurado, por su parte, sentirse "un poco desconcertada" dado que la pasada semana recibió y aceptó una propuesta del PSOE para aprobar en esa jornada una declaración institucional y que las diputadas participasen en algún acto simbólico durante la celebración del pleno.

"La sorpresa es mayúscula cuando hoy dicen que apoyan la huelga y alguien tocó el silbato una vez más", ha señalado Fernández tras advertir de que el paro no se puede imponer a aquellos que no están de acuerdo con esa movilización en defensa de unos derechos que puede hacer de otra forma "en el ámbito laboral y no laboral".

A su juicio, no es "oportuna" una huelga de diputadas que tienen obligaciones con los asturianos y que perciben retribuciones "muy adecuadas y por encima de la media" dado que, ha subrayado, a las mujeres les costó "mucho" llegar a los parlamentos en los que deben defender los intereses femeninos "desde la ley y la libertad".

Su homólogo socialista, Marcelino Marcos, ha considerado "incomprensible" la oposición "vehemente" del PP a la suspensión de un pleno similar a la adoptada en otras ocasiones y constata el rechazo de los populares a las reivindicaciones de los convocantes de la huelga que incluyen "argumentos muy sólido".

"Algunos grupos no se dan cuenta de la importancia de los gestos por parte de quienes representamos a la sociedad para concienciarla", ha añadido tras negar que el PSOE manifestase ninguna opinión la pasada semana sobre lo que la Junta debería hacer el 8 de marzo y que, por tanto, hubiese ningún cambio de opinión.

"La portavoz del PP está demostrando no sólo que tiene problemas para respetar las decisiones que la Junta de Portavoz adopta de forma legítima y soberana sino que no duda en mentir para escenificar una posición inadmisible que demuestra que su partido está sordo ante un problema grave que merece la repulsa de la sociedad. Esas actitudes sí que desconciertan", ha añadido.

Para el portavoz de Podemos, Emilio León, es necesario un gesto del Parlamento "que vaya más allá de limitarse a una declaración institucional" ante una huelga que debe servir para demostrar que un país se para "si las mujeres no trabajan ni cuidan" dado que, si se paraliza una fábrica de coches, "un país vive, pero no sin que se cambien los pañales".

"Hay quien está muy cómo parando los plenos cuando hay Premios Princesa, pero las mujeres no viven como princesas", ha señalado León tras lamentar la "visión en naftalina" de los parlamentos por parte de quienes llevan treinta años viviendo de ella.

Por su parte, la presidenta de Foro, Cristina Coto, ha asegurado que suspender un pleno "no es la solución" dado que los diputados son los representantes "de las mujeres y de los hombres" y deben abordar asuntos "tan graves" como la brecha salarial y ya es bastante "con lo parado que está el Gobierno de Asturias".