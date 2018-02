Sanidad dispondrá de 26,3 millones menos con la prórroga

Oviedo, 26 feb (EFE).- La Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud del Principado (SESPA) dispondrán con la aplicación de la prórroga de 26,3 millones de euros menos de los previstos en el proyecto de presupuestos rechazado por la Junta General, según ha señalado el titular de ese departamento, Francisco del Busto.

En el caso del SESPA la merma será de 25,9 millones de los que 16,2 corresponden a gastos de personal, lo que afectará a la subida del 1,75 por ciento de subida salarial prevista, a las mejoras retributivas del personal del SAC (Servicio de Atención Continuada), los refuerzos en Atención Primaria o el incremento de personal en el centro coordinador del SAMU.

Durante su comparecencia en la Junta General, Del Busto ha señalado además que, dentro de las inversiones previstas por el Servicio de Salud, se verán afectado el nuevo equipamiento previsto para diferentes áreas de salud como resonancias magnéticas o mamógrafos.

Por su parte, en lo relativo al presupuesto de la Consejería se verá reducido con la prórroga de los 41,3 millones previstos a 36,9 millones, una "disminución drástica" del 14,59 por ciento en transferencias corrientes y del 39,27 por ciento en inversiones.

En el primer caso, ha apuntado Del Busto, la prórroga supondrá la imposibilidad de mejorar la dotación de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en salud pública, la del Consejo de la Juventud o las convocatorias públicas de subvenciones para la prevención y reinserción de la toxicomanía.

En cuanto a las inversiones la pérdida será de 3,4 de los 6,9 millones presupuestados con lo que la prórroga sólo permitirá cubrir los compromisos de gastos de obras ya iniciadas, en ejecución o cuyo procedimiento de licitación y adjudicación se inició en 2017.

Esta circunstancia hace "imprescindible", según el consejero, incorporar a la ley de crédito que remitirá el Gobierno a la Junta General inversiones en obras comprometidas por importe de 3,4 millones así como de 780.000 euros para la puesta en marcha de la unidad de convalecencia de la residencia mixta de Gijón que su departamento tenía previsto iniciar en los meses de marzo o abril.

Según Del Busto, la situación es "mala" y, para complicar más la situación se encuentra el escenario de falta de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, pero ha asegurado que no se verán afectados los servicios básicos.

Por su parte, el diputado popular Carlos Suárez ha reprochado al Gobierno que en el debate presupuestario no quisiera negociar con otros grupos que no fueran los de la izquierda y ha instado al consejero a no decir ahora que su fracaso es responsabilidad del PP.

"Son un gobierno intervenido que prefiere no moverse a hacer nada que pueda molestar", ha afeado Suárez, que ha instado al consejero a mirar hacia la Federación Socialista Asturiana si quiere buscar otro responsable de la situación de prórroga más allá del Gobierno.

Para el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova, el Gobierno no tuvo "ninguna intención de hacer concesiones" en la negociación presupuestaria y la prórroga es "la excusa perfecta para seguir anclado en el inmovilismo".

Además, ha avanzado que sus peticiones para apoyar los créditos extraordinarios serán las mismas que las de la pasada negociación, entre las que destaca la necesidad de contratación de personal.

Desde IU, la parlamentaria Marta Pulgar ha emplazado al Gobierno a presentar cuanto antes la primera ley de crédito extraordinario al tiempo que ha mostrado el compromiso y la voluntad de acuerdo de la coalición.

Por último, el diputado de Ciudadanos Armando Fernández ha afirmado que la formación naranja no bloqueará nada de cara a la ley de créditos extraordinarios y ha avanzado que si se presentan políticas concretas de manera "clara, transparente y razonable" las apoyará.