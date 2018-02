Edu Soto lleva al Niemeyer su espectáculo "Más vale solo que ciento volando"

Avilés, 26 feb (EFE).- El actor, humorista y cantante Edu Soto presentará su nuevo espectáculo, "Más vale solo que ciento volando", en el Centro Niemeyer, el próximo 6 de mayo, a las 19:30 horas, en el que bailará, cantará y se atreverá también con el monólogo en lo que él mismo define como una "locura improvisada".

"Voy a bailar una coreografía de danza contemporánea, me voy a convertir en un bicho de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, voy a averiguar si hay algún gilipollas en la sala, a otro le voy a hipnotizar, voy a cantar con una base musical hecha con sonidos y, como estoy solo y hago lo que me da la gana, igual me lo monto para que me den un premio", asegura Soto sobre su espectáculo.

Edu Soto es un actor catalán con un amplio currículum desarrollado en teatro, cine y televisión, el medio que lo hizo una figura muy reconocible tras su participación en el programa de Buenafuente.

Tras esta experiencia profesional participó en otras producciones como "Tu cara me suena", "Águila roja" o "MasterChef Celebrity 2".