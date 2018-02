Víctor González: "He cumplido un sueño acudiendo a los Juegos"

Madrid, 26 feb (EFE).- El rider asturiano Víctor González, que debutará en PyeongChang en unos Juegos Paralímpicos de invierno, declaró que con su clasificación ha "cumplido un sueño" del que espera despertarse con una medalla para la que ve "opciones".

Víctor González, que siempre ha estado ligado al snowboard, sufrió un accidente en febrero de 2015 practicando este deporte que le produjo tetraplejia. Tras un año en el hospital, en 2016 volvió a subirse a las tablas y esta temporada ha logrado clasificarse para los Juegos al meterse entre los ocho primeros del ránking mundial de su clase SB-LL1.

"Estos Juegos los afronto con opción de medalla, pero sobre todo con mucho orgullo de estar en este grupo de personas que pueden hacer deporte a alto nivel", dijo el deportista asturiano.

"De lo que estoy seguro es de que voy a dar todo y el resto de mi vida no pensaré que pude dar más. Si hago medalla muy bien, y si no otras personas que luchan también por la discapacidad ganarán y estará muy bien también", señaló.

Víctor González recordó que durante el tiempo que estuvo hospitalizado un fisioterapeuta le repitió la frase 'No lo intentes, hazlo'.

"De esta forma, cualquier cosa no la intentaba, la hacía", apuntó el asturiano, que recordó que, tras sufrir el accidente haciendo snowboard, se marcó el reto de pelear por estar en estos Juegos.

"Cuando no movía nada fue el objetivo que me marqué. Se lo transmití a mi madre y eso que estaba de morfina hasta arriba. Ahora cuando ve que se hace realidad está muy animada. He cumplido un sueño y estoy muy contento de compartirlo con mis compañeros de equipo", confesó.

Víctor González estuvo en la despedida oficial que se celebró en el Consejo Superior de Deportes con la Infanta Elena y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo.

Víctor González forma parte del equipo español que competirá en los Juegos Paralímpicos de PyeongChang y que completan el esquiador Jon Santacana, su guía Miguel Galindo y la rider de snowboard Astrid Fina.