Héctor Verdés: "Es el momento de unir fuerzas"

Oviedo, 27 feb (EFE).- El capitán del Real Oviedo, Héctor Verdés, ha señalado hoy que es ahora, tras una "mala racha" de resultados, cuando el equipo debe "juntar fuerzas" ya que resulta fácil hacerlo cuando las cosas van bien, pero es "en las malas" cuando "hay que saber ir en la misma dirección".

"Llevamos unas jornadas en las que no ha habido buenos resultados, pero no tienen que saltar las alarmas porque el equipo no ha dejado de ser lo que es: un bloque que compite bien. Es el momento de estar más unidos que nunca, ahora que estamos en una racha mala", ha explicado el central.

El valenciano, que insiste en que todos los equipos van a tener momentos malos, ha defendido que el equipo "compite" siempre y es por ello que el partido del viernes ante el FC Barcelona B es "importante", pero no más que el resto de encuentros.

"Intentaremos hacer todo lo posible para que los tres puntos se queden en el Tartiere esta semana, pero tiene la jornada tiene la importancia de cualquier otra. Es el momento idóneo para ser conscientes de que estamos en una fase importante de la temporada, pero que en ningún momento nos hemos quedado fuera de la pelea pese a no ganar", ha analizado el jugador carbayón.

Verdés ha hecho hincapié en que el que sepa "superar estos baches" sin salirse de la parte alta de la tabla, situación en la que se encuentra ahora el Real Oviedo, tendrá "un plus" para cuando las cosas "vuelvan a darse bien".

"El equipo compite, no concede mucho y vamos a continuar en esa dinámica de trabajo para darle la vuelta a la situación", ha concluido el jugador, que ha actuado de modelo en la presentación de un nuevo patrocinador del equipo carbayón, la marca de ropa Kilarny.