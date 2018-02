Guardiola cree que Quini "ayudó al fútbol español a ser lo que es ahora"

Londres, 28 feb (EFE).- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, recordó este martes al exfutbolista Enrique Castro 'Quini', fallecido este lunes, y aseguró que 'El Brujo' "ayudó al fútbol español a ser lo que es ahora".

"Tengo poco recuerdo de Quini. Era muy pequeño y no acostumbraba a ir al estadio muy a menudo. Coincidí con él cuando era entrenador del Barça. Con todo lo que he leído en las últimas horas, reafirmo la gran impresión que tenía de él. Fue un jugador que ayudó al fútbol español a ser lo que es ahora", dijo Guardiola.

"Compañeros como Alexanco, Luis Enrique o Abelardo me contaron muchas cosas de él. Alexanco me dijo que era el ejemplo de cómo ha de ser un capitán. Gracias a ellos he entendido su figura y a través de todos ellos también lo conocí", añadió el técnico.

'Quini', una de las grandes leyendas del fútbol español, murió este martes a los 68 años tras sufrir un infarto en Gijón. 'El Brujo', como era conocido, desarrolló su carrera en el Sporting de Gijón y en el Barcelona y fue 35 veces internacional con la selección nacional.

"Quiero enviar un abrazo a su familia. Estoy contento de que en su tierra, en Gijón, le hagan el homenaje que se merece porque es una de las personas que ha contribuido a tener el fútbol español que tenemos. Descanse en paz", subrayó Guardiola.

A lo largo de su carrera deportiva, Quini consiguió con el Barcelona dos Copas del Rey (1981 y 1983), una Recopa (1982) y una Copa de Liga (1983).

Recibió también la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, fue nombrado Hijo adoptivo de Gijón, le dedicaron una calle con su nombre, fue nombrado presidente del Patronato Deportivo Municipal de Gijón y poseía la Insignia de Oro y Brillantes del Sporting.