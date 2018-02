El PP pide un plan de futuro para el Museo de la Sidra de Nava

Oviedo, 28 feb (EFE).- El diputado regional del PP Pedro de Rueda ha criticado hoy el "maltrato" al que se ve sometido el Museo de la Sidra de Nava, para el que ha pedido un plan de viabilidad futura.

El parlamentario ha avanzado que en el pleno de mañana los populares llevan una iniciativa sobre este museo, que es "otro monumento al despilfarro", y ha avanzado que pedirán información acerca de sus cuentas, sobre las que pesa una "duda razonable".

Tras tildar al museo de "uno de los máximos exponentes del desatino de la gestión de equipamientos culturales de los sucesivos gobiernos socialistas", ha criticado que lleva tres meses cerrado, no se cambian las exposiciones, no hay inversiones y no se da nunca una solución que garantice su viabilidad futura.

A su juicio, es un museo "maltratado" para el que nadie ha hecho un plan de futuro real, sino que se ha puesto "parche tras parche" y se encuentra en una "decadencia cada vez más evidente".